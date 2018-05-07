Тюменские объекты культурного наследия оставили в женских руках

Ранее пост председателя комитета по охране и использованию ОКН занимала заместитель губернатора Лариса Теплоухова. Однако с уходом с этой должности вопросы охраны памятников из сферы ее полномочий не исчезнут.