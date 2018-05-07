Ещё
Тюменские объекты культурного наследия оставили в женских руках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменские объекты культурного наследия оставили в женских руках 

Уралинформбюро 33 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Новым председателем комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области назначена Анна Базилева. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Якушев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.
Ранее пост председателя комитета по охране и использованию ОКН занимала заместитель губернатора Лариса Теплоухова. Однако с уходом с этой должности вопросы охраны памятников из сферы ее полномочий не исчезнут.
Анна Базилева родилась в Тюмени, в 2002 году окончила Тюменский государственный университет по специальности государственное и муниципальное управление. Последние пять лет работала заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО «Птицефабрика „Боровская“.
Уралинформбюро: последние новости
Шеф екатеринбургского "Водоканала" избавился от "и.о." В Магнитогорске выбрали лучших специалистов по охране труда "Победные" получат 25 тысяч тюменцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина330
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев153
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели265
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»156
Путин назвал цель своей жизни306
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение