Тюменские объекты культурного наследия оставили в женских руках 

Новым председателем комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области назначена Анна Базилева. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Якушев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.
Ранее пост председателя комитета по охране и использованию ОКН занимала заместитель губернатора Лариса Теплоухова. Однако с уходом с этой должности вопросы охраны памятников из сферы ее полномочий не исчезнут.
Анна Базилева родилась в Тюмени, в 2002 году окончила Тюменский государственный университет по специальности государственное и муниципальное управление. Последние пять лет работала заместителем генерального директора по правовым вопросам ОАО «Птицефабрика „Боровская“.