Власти Петербурга отказали церкви Ингрии в передаче здания 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга отказал евангелическо-лютеранской церкви Ингрии в передаче в собственность бывшего жилого и учебного дома (Дом причта) на Кирочной улице в Центральном районе, следует из материалов на сайте КИО.
"Согласно архивным справкам… исторически в здании находились Мариинский приют для девочек и Сиротский дом для мальчиков (помещения для приходских сирот), остальные помещения сдавались в наем под торговые заведения и квартиры… На основании изложенного, здание не может быть отнесено к имуществу религиозного назначения и соответственно не может быть передано в собственность религиозной организации в рамках Федерального закона", — говорится в ответе КИО за заявлении евангелическо-лютеранской церкви.
Церковь Ингрии настаивала на возврате исторического здания в собственность на основании того, что помимо Сиротского дома и Мариинского приюта церкви святой Анны здесь же квартировали пастор, церковная канцелярия и преподаватели Анненшуле.
Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии — российская лютеранская церковь скандинавской традиции. Большинство приходов расположены на территории Ленинградской области и Карелии. Юридически создана в 1992 году, однако свою историю отсчитывает с 1611 года (года основания одного из старейших лютеранских приходов на территории Ингерманландии). Епископом церкви Ингрии с 1996 года является Арри Кугаппи из Карелии.