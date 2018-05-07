Власти Петербурга отказали церкви Ингрии в передаче здания

С. - ПЕТЕРБУРГ , 7 мая — РИА Новости . Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга отказал евангелическо-лютеранской церкви Ингрии в передаче в собственность бывшего жилого и учебного дома (Дом причта) на Кирочной улице в Центральном районе, следует из материалов на сайте КИО.

"Согласно архивным справкам… исторически в здании находились Мариинский приют для девочек и Сиротский дом для мальчиков (помещения для приходских сирот), остальные помещения сдавались в наем под торговые заведения и квартиры… На основании изложенного, здание не может быть отнесено к имуществу религиозного назначения и соответственно не может быть передано в собственность религиозной организации в рамках Федерального закона", — говорится в ответе КИО за заявлении евангелическо-лютеранской церкви.

Церковь Ингрии настаивала на возврате исторического здания в собственность на основании того, что помимо Сиротского дома и Мариинского приюта церкви святой Анны здесь же квартировали пастор, церковная канцелярия и преподаватели Анненшуле.