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В Совфеде прокомментировали заявления Путина о здравоохранении и образовании
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В Совфеде прокомментировали заявления Путина о здравоохранении и образовании 

RT на русском 41 минуту назад
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который в ходе инаугурации отметил, что в качестве приоритетных задач государства видит образование, здравоохранение, охрану материнства и детства.
«Это тема нашего комитета. Сейчас уже есть конкретный план программы «Десятилетие детства», там много разделов посвящённых как раз и семейной политике, охране материнства, повышении статуса многодетных семей. Для них будет разработан специальный закон. Работы много и в сельском сегменте здравоохранения и в социальном. Часть из того, о чём сегодня говорил Владимир Путин, было затронуто и в Послании президента Федеральному собранию и легло в основу планов и проектов федеральных законов. Мы готовы к их реализации и ждём новое правительство, чтобы не откладывать всё в долгий ящик», — сказал Рязанский.
Ранее в ходе инаугурации Владимир Путин заявил о намерении активно проводить современную социальную политику, настроенную «на нужды каждого человека, каждой российской семьи, повышать качество образования и здравоохранения».
Особое внимание президент призвал уделить поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства.
RT ведёт текстовую трансляцию.
RT на русском: последние новости
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