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В генконсульстве Финляндии в Петербурге сообщили о сокращении сроков оформления виз
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В генконсульстве Финляндии в Петербурге сообщили о сокращении сроков оформления виз 

RT на русском 1 час назад
Срок оформления документов на визу в Финляндию для жителей Санкт-Петербурга сократился на четыре дня. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на сайт генерального консульства.
Отмечается, что вместо 18 дней документы будут оформлены через 2 недели.
К примеру, если подать документы с 7 по 11 мая, то документы можно получить до конца текущего месяца, передаёт Inforeactor.
9 мая визовый центр не работает.
В апреле сообщалось, что срок оформления финских виз в Петербурге существенно увеличился и составил от 18 до 20 дней.
RT на русском: последние новости
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