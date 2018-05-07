В Кузбассе впервые с 2006 года увеличат вдвое субсидию на закупку молока

КЕМЕРОВО , 7 мая. / ТАСС /. Власти Кемеровской области удвоят субсидию на закупку молока у личных подсобных хозяйств, размер которой не менялся с 2006 года, сообщил на пресс-конференции и. о. замгубернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов в понедельник. "Начиная с 2006 года, мы оказывали помощь личным подсобным хозяйствам, которые продают свое молоко через кооперативы, и она с 2006 года не менялась: в зимний период она составляла 1 рубль на 1 кг закупленного молока, в летний — 2 рубля. Сейчас по рынку — по закупу молока переработчиками — идет снижение, причем оно идет повсеместно по стране, у нас оно чуть позже началось. Для того, чтобы поддержать владельцев личных подсобных хозяйств, исполняющим обязанности губернатора [ Сергеем Цивилевым ] принято решение увеличить эту поддержку в два раза", — сказал он. Таким образом летом она составит 4 рубля, зимой — 2 рубля. Харитонов уточнил, что в 2017 году было закуплено 17 тыс. тонн молока, сумма поддержки составила 28,5 млн рублей. «В этом запланировано — 49 млн рублей», — добавил он. В настоящее время регион обеспечивает себя молоком собственного производства на 60%, остальное завозится из других субъектов РФ . Как сообщили ТАСС в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, производство молока в хозяйствах всех категорий в 2017 году составило около 382,6 тыс. тонн, что примерно соответствует уровню 2016 года.