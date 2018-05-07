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Таможня Подмосковья задержала более 120 тыс. салатников из Ирана в форме знака Apple
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Таможня Подмосковья задержала более 120 тыс. салатников из Ирана в форме знака Apple 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Подмосковные таможенники задержали четыре фуры со 120 тысячами стеклянных салатников в форме надкушенного яблока и товарным знаком компании Apple, возбуждено дело о незаконном использовании товарного знака, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.
«Четыре фуры с грузом задержали на Львовском посту Московской областной таможни. В транспортных средствах, следовавших из Ирана, находилось около 120 тысяч салатников из прозрачного стекла. Форма посуды напоминает знаменитое надкушенное яблоко компании Apple Inc. Также на упаковки нанесено графическое изображение названия известного бренда. Общий вес задержанного товара составил 71 тонну», — отмечается в сообщении.
Таможенники направили запрос правообладателю. Установлено, что задержанные салатники имеют признаки контрафакта: так, сама форма посуды сходна с товарным знаком Apple Inc. Кроме того, обозначения известного бренда размещены для привлечения потребителя. У организации, ввозившей партию посуды, разрешительные документы от правообладателя отсутствовали. В данный момент на товар наложен арест.
«Должностными лицами Московской областной таможни возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП России (незаконное использование чужого товарного знака). Санкция данной статьи предусматривает штраф с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака», — заключается в сообщении.
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