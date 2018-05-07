Более 10 тысяч нижегородцев воспользовались услугами сайта областной службы занятости населения с начала года

Более 10 тысяч нижегородцев воспользовались услугами интерактивного портала областной службы занятости с начала 2018 года. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Как напомнил руководитель областной службы занятости Александр Силантьев, интернет-ресурс предоставляет гражданам возможность, не выходя из дома, подобрать подходящую работу, получить подробную информацию о ситуации на рынке труда, пройти online-тестирование по профессиональной ориентации, записаться на прием в службу занятости, узнать о начислении социальных выплат, сформировать и разместить резюме.

Кроме того, безработные граждане на интерактивном портале могут подать заявку на получение услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, временному трудоустройству, организации собственного дела.

Работодателям портал позволяет разместить вакансии и подобрать сотрудников, передать в электронном виде сведения о высвобождении работников, уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности работников, привлечении рабочей силы, квотировании рабочих мест.

«Мы стремимся к тому, чтобы получение услуг службы занятости стало более доступным и комфортным. И эти задачи во многом решает интерактивный портал», — подчеркнул Александр Силантьев.