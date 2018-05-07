Политолог прокомментировал основные аспекты инаугурационной речи Путина

Владимир Путин , переизбранный на новый срок, вступил в должность президента России.

Церемония инаугурации стала для него четвертой. Руководить страной Путин будет следующие шесть лет.

Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце, ее посетили более пяти тысяч человек. Владимир Путин принес присягу на Конституции и после присяги выступил с инаугурационной речью. Он подчеркнул, что «осознает свою колоссальную ответственность перед народом и Россией », и заявил, что считает своим долгом «сделать все для мирного и процветающего будущего страны».

Президент назвал целью своей жизни «служение людям и Отечеству», отметив, что «Россия будет могущественной, а люди будут жить лучше». В качестве приоритетных задач государства он назвал образование, здравоохранение, охрану материнства и детства.

Глава государства охарактеризовал нынешнее время как «бурную эпоху перемен» и подчеркнул, что России предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед.

"Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России", — добавил Путин.

По его словам, никакие преграды и обстоятельства не должны помешать России самой определять свое будущее.

Кроме того, Путин отметил, что только активная вовлеченность граждан в дела страны позволит продолжать ее обновление. По его словам, чем больше людей осознают значимость своей роли в этом деле, тем эффективнее и быстрее будет движение вперед.

"И пусть любовь к Отечеству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия одной страны. Мы обязательно добьемся успеха, верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах", — сказал глава государства.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов , присутствовавший на церемонии инаугурации, обратил внимание на основные тезисы речи российского президента.

"Речь президента была емкой и в достаточной степени сбалансированной. Необходимо обратить внимание на то, что был сделан акцент на те идеи, которые содержались и в послании президента (Федеральному собранию — ред.). То есть на качество жизни как приоритетную задачу, и я думаю, что именно эта задача будет базовой — повышение качества жизни, здоровье граждан, семейное благополучие. Собственно, эта мысль и стала, как мне представляется, наиболее важной, ценной и значимой в инаугурационной речи. Также хотел бы обратить внимание на то, что, с одной стороны, президент подчеркнул необходимость в качестве приоритета модернизацию и инновации, но с другой стороны — подчеркнул и уникальность, самобытность нашей цивилизации, нашей культуры. Я считаю, что эти два акценты — открытость развитию и опора на собственные цивилизационные основы, то, что должно отличать Россию, должно быть ее конкурентным преимуществом — это также очень важная позиция", — сказал Владимир Шаповалов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!