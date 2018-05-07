Автор DDoS-атак на немецкие компании выходит без тюремного заключения

Злоумышленник из Германии , который проводил DDoS-атаки на фирмы Германии и Великобритании , был приговорен в прошлом месяце к одному году и десяти месяцам условного срока.

Хакер, идентифицированный властями как 24-летний Майк Д., но известный онлайн как ZZb00t, атаковал такие компании, как eBay.de , DHL.de, billiger.de, hood.de, rakuten.de, DPD.de, EIS.de, ESL.eu, а также некоторые британские фирмы.

ZZb00t действовал по известной схеме. Он сначала предупреждал компании через Twitter о возможной атаке, а затем запускал DDoS-атаки.

Майк, который в реальной жизни был консультантом по ИТ-безопасности, часто критиковал компании за плохие методы обеспечения безопасности.

«К сожалению, правда, что защита ваших серверов это просто отстой», — писал он в твиттере. «Никогда не думал, что [УДАЛЕНО] было настолько плохо защищено. Это более чем неловко» — писал он в другом.

Он часто утверждал, что его действия были направлены только на то, чтобы разоблачить слабые места безопасности, заявив, что был охотником за уязвимостями.

Хакер часто отправлял электронные письма, обещая прекратить атаки в ответ на производство оплаты в биткойнах.

Его атаки DDoS и вымогательства были отслежены в прошлом году немецким блогом Wordfilter.de. Недавно выпущенный отчет Link11 описывает тактику хакера.

Злоумышленник одновременно сотрудничал с другой командой DDoS под названием XMR Squad, а Link11 утверждает в своем отчете, что рабочие отношения и координация атак были между членами ZZb00t и XMR Squad.

Link11 заявляет, что он зарегистрировал более 300 твитов ZZb00t, связанных с нападениями, которые он совершил до того, как власти Германии арестовали подозреваемого 23 мая прошлого года, положив конец его атакам.