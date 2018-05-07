Около 2 000 рыбы спасено из браконьерских сетей с начала нерестового периода

Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

«В этом году с 15 апреля из водоемов изъято около 1,5 тысяч запрещенных орудий лова, в том числе 78 км сетей, — сообщил руководитель регионального комитета госохотнадзора Николай Бондаренко . — За незаконный вылов рыбы возбуждено 20 уголовных дел, выявлено 61 нарушение правил рыболовства, 29 случаев незаконного предпринимательства и 1 случай торговли рыбой в не отведенных местах. Кроме того, зафиксировано 9 нарушений ветеринарно-санитарных правил, 68 фактов плавания на маломерных судах в Нижегородской области . Также утилизировано 288 кг изъятой из сетей нежизнеспособной рыбы и 207 кг изъятой из торговли рыбы».

В ведомстве напомнили, что ежегодно с 15 апреля по 15 июня правилами рыболовства установлены ограничения на любительское и спортивное рыболовство на водоемах Нижегородской области. Также в это время действует запрет на промышленный вылов водных биологических ресурсов. Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков — не более двух.

Для удобства граждан комитетом госохотнадзора Нижегородской области разработана карта-схема нерестовых участков. Просмотреть ее можно на главной странице сайта комитета в разделе «Курс на нерест» по ссылке:https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=96015.

В комитете госохотнадзора также напомнили, что в весенний нерестовый период 2018 года запрещено плавание на маломерных судах с использованием двигателей: на Горьковском водохранилище с притоками и на Ветлуге — по 31 мая (включительно), на Чебоксарском водохранилище с притоками и Оке — по 20 мая (включительно).

Николай Бондаренко подчеркнул, что данные ограничения направлены на обеспечение благоприятных условий для нереста рыб, исключающих шумовое воздействие, предотвращение гибели нерестящихся рыб на мелководье от винта лодки, икры и личинок — от волны, которой они выбрасываются на берег.

Сообщить о фактах браконьерства граждане могут по телефону единой круглосуточной экологической диспетчерской службы «Зеленый телефон»: (831) 433−22−11, 8−800−200−99−25, а также на сайт службы: http://4332211.ru.