В окружной конференции ученической общественности приняла участие депутат СД МО Новогиреево

Депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Кира Змиева приняла участие в конференции Межрайонного совета директоров образовательных организаций № 13 «Восток столицы — округ ответственности молодых».

Конференция проходила на базе ДТиМ «Восточный» в районе Перово. На мероприятии

состоялось подведение итогов городской программы «Ученическое самоуправление», которую проводит в жизнь Московский центр содействия развитию ученического самоуправления и Российский союз молодёжи при поддержке Департамента образования города Москвы

Как рассказала корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» депутат СД МО Новогиреево Кира Змиева, присутствовавшая на конференции, самыми значимыми мероприятиями на базе Межрайонных советов директоров за текущий год стали конкурс профессионального мастерства «Вожатый и его команда-2018», конкурс лидеров советов обучающихся образовательных организаций 2017-2018 годов, фестиваль школьных команд «Диалог цивилизаций» и другие мероприятия.

В настоящее время в программе «Ученическое самоуправление» принимают участие более десяти тысяч московских школьников из ста образовательных комплексов.

Фото предоставлено Кирой Змиевой