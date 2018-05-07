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В окружной конференции ученической общественности приняла участие депутат СД МО Новогиреево
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В окружной конференции ученической общественности приняла участие депутат СД МО Новогиреево 

Управа района Новогиреево 48 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Кира Змиева приняла участие в конференции Межрайонного совета директоров образовательных организаций № 13 «Восток столицы — округ ответственности молодых».
Конференция проходила на базе ДТиМ «Восточный» в районе Перово. На мероприятии
состоялось подведение итогов городской программы «Ученическое самоуправление», которую проводит в жизнь Московский центр содействия развитию ученического самоуправления и Российский союз молодёжи при поддержке Департамента образования города Москвы.
Как рассказала корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» депутат СД МО Новогиреево Кира Змиева, присутствовавшая на конференции, самыми значимыми мероприятиями на базе Межрайонных советов директоров за текущий год стали конкурс профессионального мастерства «Вожатый и его команда-2018», конкурс лидеров советов обучающихся образовательных организаций 2017-2018 годов, фестиваль школьных команд «Диалог цивилизаций» и другие мероприятия.
В настоящее время в программе «Ученическое самоуправление» принимают участие более десяти тысяч московских школьников из ста образовательных комплексов.
Фото предоставлено Кирой Змиевой
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