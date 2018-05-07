Как менялась структура правительства РФ в 2012-2018 годах. Досье

Кабинет министров Дмитрия Медведева, сформированный в мае 2012 года, работал 2 тыс. 191 день — дольше всех в новейшей российской истории (прежний рекорд принадлежал правительству Виктора Черномырдина — 1 тыс. 925 дней).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об изменениях, произошедших в структуре российского правительства в 2012-2018 годах.

Формирование правительства

Правительство Медведева было сформировано в мае 2012 года после вступления в должность избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая, в день своей инаугурации, глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева для назначения на должность премьер-министра. 8 мая нижняя палата парламента поддержала это представление (за — 299 депутатов из 450, против — 144), после чего был подписан соответствующий указ президента. 21 мая была утверждена структура правительства, состоящего из 20 министерств и 59 ведомств (федеральных служб и агентств).

В течение последующих шести лет правительственная система неоднократно менялась. Наибольшие изменения коснулись федеральных служб и агентств: были упразднены 10 ведомств (четыре агентства и шесть служб), созданы три новых (два агентства и одна служба). Также были ликвидированы два министерства, а три — созданы.

По состоянию на 7 мая 2018 года в структуру правительства входили 21 министерство и 51 ведомство. Согласно действующей конституции РФ , все решения о создании и упразднении федеральных органов исполнительной власти принимает глава государства.

Министерства

12 мая 2014 года в правительстве было образовано Министерство по делам Северного Кавказа, задачей которого является «комплексное решение вопросов, связанных с созданием условий для социально-экономического развития» региона. Пост министра занял Лев Кузнецов , бывший губернатор Красноярского края

8 сентября 2014 года указом президента было ликвидировано Министерство регионального развития. Его упразднение объяснялось «дальнейшим совершенствованием системы государственного управления». Функции Минрегиона были переданы министерствам юстиции, финансов, экономического развития, культуры, а также строительства и ЖКХ. Глава ликвидированного ведомства Игорь Слюняев (в октябре 2014 года сменил фамилию на Албин) перешел на работу в администрацию Санкт-Петербурга , где занял пост вице-губернатора.

Федеральные службы и агентства

31 марта 2015 года в структуре правительства было создано Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН, находится в прямом подчинении кабинету министров). Ему были переданы функции Министерства культуры РФ по выработке и реализации государственной национальной политики, защиты прав национальных меньшинств и «реализации этнокультурных потребностей граждан». Кроме того, ФАДН получило полномочия Минюста в сфере взаимодействия с казачьими обществами. Руководителем ведомства стал депутат Госдумы РФ Игорь Баринов

5 апреля 2016 года была учреждена Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), вошедшая в число ведомств, руководство деятельностью которых осуществляет глава государства. В Росгвардию в полном составе были переведены внутренние войска Министерства внутренних дел . Кроме того, службе были переданы полномочия по выработке и реализации госполитики в сфере контроля за оборотом оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Директором Росгвардии — главнокомандующим войсками национальной гвардии стал Виктор Золотов , бывший первый заместитель министра внутренних дел, главком внутренними войсками МВД.

25 июля 2013 года была упразднена Федеральная служба по финансовым рынкам (находилась в прямом подчинении правительству). Ее функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, страховой, биржевой, микрофинансовой деятельности и др. были переданы Центральному банку РФ . Руководитель упраздненной службы — Дмитрий Панкин — стал заместителем главы Минфина , позднее возглавлял правление Евразийского банка развития.

8 сентября 2014 года глава государства подписал указ о ликвидации с 1 января 2015 года сразу двух ведомств: Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка; находилось в ведении Минобороны ) и Федеральной службы по оборонному заказу (Рособоронзаказ; подчинялось напрямую правительству). Медведев, сообщил, что упразднение ведомств связано с оптимизацией структуры правительства, а также задачей «сконцентрировать всю полноту работы по поставкам продукции военно-технического назначения» в Министерстве обороны.

28 декабря 2015 года глава государства подписал указ об упразднении Федерального космического агентства (подчинялось непосредственно правительству), который вступил в силу с 1 января 2016 года. Полномочия и функции ведомства были переданы госкорпорации «Роскосмос», созданной в соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 года. Ранее, в январе 2015 года, с предложением «рационализировать систему управления» космической отраслью по аналогии с атомной промышленностью выступил Медведев. Руководителем госкорпорации «Роскосмос» стал Игорь Комаров , ранее возглавлявший одноименное федеральное агентство.

2 февраля 2016 года были упразднены Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), подведомственная Минфину, а также Федеральное агентство по обустройству государственной границы (Росграница; находилось в подчинении правительства). Решение было принято по предложению Медведева для создания «более компактной системы финансово-контрольных и надзорных органов».

29 декабря 2016 года было ликвидировано Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой), подведомственное Минобороны. Оно вело строительные и дорожные работы в интересах обороны и безопасности государства, в частности на космодроме Восточный. В 2015-2016 годах деятельность агентства была связана с многочисленными коррупционными скандалами. С критикой работы Спецстроя выступал, в частности, вице-премьер Дмитрий Рогозин . По его словам, агентство выполняло заключенные контракты лишь на 15-40%, перепоручая сторонним структурам не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации.

После упразднения Спецстроя его функции и штат центрального аппарата были переданы Минобороны. Персонал инженерно-технических и дорожно-строительных формирований агентства был переподчинен Вооруженным силам. По данным СМИ, директор Спецстроя Александр Волосов был освобожден от должности закрытым указом президента РФ 5 июля 2017 года и покинул госслужбу.

Изменения в положении ведомств в структуре правительства

Федеральные службы и агентства напрямую подчиняются либо главе государства (силовые, внешнеполитические и др.), либо правительству, либо профильному министерству.

За время работы кабинета Медведева пять ведомств изменили свое положение в структуре кабинета министров.

15 января 2016 года указом главы государства Министерству финансов РФ были переданы полномочия по осуществлению государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в области таможенного дела. В результате в ведение Минфина перешли Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и Федеральная таможенная служба . Ранее они напрямую подчинялись правительству.

4 апреля 2016 года изменился статус Федерального архивного агентства (Росархив). Первоначально оно подчинялось Министерству культуры. Однако с апреля 2016 года Росархив вошел число ведомств, руководство которыми осуществляет глава государства.