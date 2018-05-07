Как менялась структура правительства РФ в 2012-2018 годах. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 мая 2018 года состоялось вступление в должность избранного президента РФ Владимира Путина. В связи с его инаугурацией правительство РФ, возглавляемое Дмитрием Медведевым, складывает свои полномочия.
Кабинет министров Дмитрия Медведева, сформированный в мае 2012 года, работал 2 тыс. 191 день — дольше всех в новейшей российской истории (прежний рекорд принадлежал правительству Виктора Черномырдина — 1 тыс. 925 дней).
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об изменениях, произошедших в структуре российского правительства в 2012-2018 годах.
Формирование правительства
Правительство Медведева было сформировано в мае 2012 года после вступления в должность избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая, в день своей инаугурации, глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева для назначения на должность премьер-министра. 8 мая нижняя палата парламента поддержала это представление (за — 299 депутатов из 450, против — 144), после чего был подписан соответствующий указ президента. 21 мая была утверждена структура правительства, состоящего из 20 министерств и 59 ведомств (федеральных служб и агентств).
В течение последующих шести лет правительственная система неоднократно менялась. Наибольшие изменения коснулись федеральных служб и агентств: были упразднены 10 ведомств (четыре агентства и шесть служб), созданы три новых (два агентства и одна служба). Также были ликвидированы два министерства, а три — созданы.
По состоянию на 7 мая 2018 года в структуру правительства входили 21 министерство и 51 ведомство. Согласно действующей конституции РФ, все решения о создании и упразднении федеральных органов исполнительной власти принимает глава государства.
Министерства
1 ноября 2013 года указом главы государства Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой), входившее ранее в структуру Министерства регионального развития, было преобразовано в федеральное министерство. Его возглавил бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень.
31 марта 2014 года в целях интеграции Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации было создано Министерство РФ по делам Крыма. Руководителем ведомства стал бывший замминистра экономического развития РФ Олег Савельев. Однако уже 15 июля 2015 года министерство было ликвидировано, а его функции переданы Минэкономразвития РФ.
12 мая 2014 года в правительстве было образовано Министерство по делам Северного Кавказа, задачей которого является «комплексное решение вопросов, связанных с созданием условий для социально-экономического развития» региона. Пост министра занял Лев Кузнецов, бывший губернатор Красноярского края.
8 сентября 2014 года указом президента было ликвидировано Министерство регионального развития. Его упразднение объяснялось «дальнейшим совершенствованием системы государственного управления». Функции Минрегиона были переданы министерствам юстиции, финансов, экономического развития, культуры, а также строительства и ЖКХ. Глава ликвидированного ведомства Игорь Слюняев (в октябре 2014 года сменил фамилию на Албин) перешел на работу в администрацию Санкт-Петербурга, где занял пост вице-губернатора.
Федеральные службы и агентства
27 сентября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о реформе Российской академии наук и указ о создании Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Его возглавил бывший замминистра финансов Михаил Котюков. Новое ведомство было подчинено напрямую правительству, ему были переданы полномочия собственника федерального имущества, закрепленного за академическими институтами и организациями. Кроме того, ФАНО стало контролировать и оценивать работу научных учреждений РАН.
31 марта 2015 года в структуре правительства было создано Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН, находится в прямом подчинении кабинету министров). Ему были переданы функции Министерства культуры РФ по выработке и реализации государственной национальной политики, защиты прав национальных меньшинств и «реализации этнокультурных потребностей граждан». Кроме того, ФАДН получило полномочия Минюста в сфере взаимодействия с казачьими обществами. Руководителем ведомства стал депутат Госдумы РФ Игорь Баринов.
5 апреля 2016 года была учреждена Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), вошедшая в число ведомств, руководство деятельностью которых осуществляет глава государства. В Росгвардию в полном составе были переведены внутренние войска Министерства внутренних дел. Кроме того, службе были переданы полномочия по выработке и реализации госполитики в сфере контроля за оборотом оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Директором Росгвардии — главнокомандующим войсками национальной гвардии стал Виктор Золотов, бывший первый заместитель министра внутренних дел, главком внутренними войсками МВД.
25 июля 2013 года была упразднена Федеральная служба по финансовым рынкам (находилась в прямом подчинении правительству). Ее функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, страховой, биржевой, микрофинансовой деятельности и др. были переданы Центральному банку РФ. Руководитель упраздненной службы — Дмитрий Панкин — стал заместителем главы Минфина, позднее возглавлял правление Евразийского банка развития.
8 сентября 2014 года глава государства подписал указ о ликвидации с 1 января 2015 года сразу двух ведомств: Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка; находилось в ведении Минобороны) и Федеральной службы по оборонному заказу (Рособоронзаказ; подчинялось напрямую правительству). Медведев, сообщил, что упразднение ведомств связано с оптимизацией структуры правительства, а также задачей «сконцентрировать всю полноту работы по поставкам продукции военно-технического назначения» в Министерстве обороны.
Полномочия Рособоронпоставки были перераспределены между Министерством иностранных дел и силовыми ведомствами (Минобороны, Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности и др.). Функции Рособоронзаказа перешли к Федеральной антимонопольной службе и министерству промышленности и торговли РФ. Глава Рособоронпоставки Надежда Синикова покинула госслужбу, руководитель Рособоронзаказа Даниил Фесюк был назначен заместителем главы Федеральной антимонопольной службы.
21 июля 2015 года президент упразднил Федеральную службу по тарифам (ФСТ; находилась в подчинении правительства), функции которой перешли к Федеральной антимонопольной службе. По словам Медведева, это решение было призвано сократить число госорганов, исполняющих близкие функции, а также сэкономить бюджетные расходы и улучшить межведомственное взаимодействие. После ликвидации ФСТ ее бывший глава Сергей Новиков перешел на работу в госкорпорацию «Росатом».
28 декабря 2015 года глава государства подписал указ об упразднении Федерального космического агентства (подчинялось непосредственно правительству), который вступил в силу с 1 января 2016 года. Полномочия и функции ведомства были переданы госкорпорации «Роскосмос», созданной в соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 года. Ранее, в январе 2015 года, с предложением «рационализировать систему управления» космической отраслью по аналогии с атомной промышленностью выступил Медведев. Руководителем госкорпорации «Роскосмос» стал Игорь Комаров, ранее возглавлявший одноименное федеральное агентство.
2 февраля 2016 года были упразднены Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), подведомственная Минфину, а также Федеральное агентство по обустройству государственной границы (Росграница; находилось в подчинении правительства). Решение было принято по предложению Медведева для создания «более компактной системы финансово-контрольных и надзорных органов».
Полномочия Росфиннадзора в сфере бюджетно-финансового контроля были переданы Федеральному казначейству, а в области валютного контроля — Федеральной таможенной и Федеральной налоговой службам. Функции Росграницы получило Министерство транспорта. Бывший глава Росграницы Константин Бусыгин возглавил администрацию города Байконура, руководитель Росфиннадзора Александр Смирнов покинул госслужбу.
5 апреля 2016 года Путин подписал указ «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». В документе говорилось об упразднении двух ведомств, руководство которыми осуществлял глава государства: Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС). Их полномочия и кадровый состав были переданы МВД, где были образованы два главных управления: по контролю за оборотом наркотиков и по вопросам миграции. Константин Ромодановский, руководитель ФМС, стал помощником полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе. Виктор Иванов, руководивший ФСКН, в настоящее время не занимает госдолжностей.
29 декабря 2016 года было ликвидировано Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой), подведомственное Минобороны. Оно вело строительные и дорожные работы в интересах обороны и безопасности государства, в частности на космодроме Восточный. В 2015-2016 годах деятельность агентства была связана с многочисленными коррупционными скандалами. С критикой работы Спецстроя выступал, в частности, вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, агентство выполняло заключенные контракты лишь на 15-40%, перепоручая сторонним структурам не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации.
После упразднения Спецстроя его функции и штат центрального аппарата были переданы Минобороны. Персонал инженерно-технических и дорожно-строительных формирований агентства был переподчинен Вооруженным силам. По данным СМИ, директор Спецстроя Александр Волосов был освобожден от должности закрытым указом президента РФ 5 июля 2017 года и покинул госслужбу.
Изменения в положении ведомств в структуре правительства
Федеральные службы и агентства напрямую подчиняются либо главе государства (силовые, внешнеполитические и др.), либо правительству, либо профильному министерству.
За время работы кабинета Медведева пять ведомств изменили свое положение в структуре кабинета министров.
15 января 2016 года указом главы государства Министерству финансов РФ были переданы полномочия по осуществлению государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в области таможенного дела. В результате в ведение Минфина перешли Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и Федеральная таможенная служба. Ранее они напрямую подчинялись правительству.
4 апреля 2016 года изменился статус Федерального архивного агентства (Росархив). Первоначально оно подчинялось Министерству культуры. Однако с апреля 2016 года Росархив вошел число ведомств, руководство которыми осуществляет глава государства.
23 ноября 2016 года Федеральное агентство по государственным резервам, подчинявшееся правительству, было передано в ведение Минэкономразвития.
3 апреля 2017 года таким же образом изменился статус Федеральной службы государственной статистики.