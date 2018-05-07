Мотоциклисты посетят пять мемориалов в ходе мотопробега в Пушкинском районе 8 мая

Пушкинское отделение мотоклуба «Ночные волки» 8 мая проведет традиционный мотопробег, в рамках мероприятия мотоциклисты посетят пять памятных мест города и района, сообщила Пушкинскому информагентству главный специалист отдела по делам молодежи, физической культуры и спорту Управления развития отраслей социальной сферы местной администрации Татьяна Степанова «Восьмого мая в 12:00 от мемориала «Скорбящая мать» стартует мотопробег, посвященный Дню Победы. В рамках этой акции мотоциклисты по традиции возложат цветы к обелискам и памятникам в Пушкино и в Пушкинском районе и посетят места боевой славы. В этом году мотоколонна нашего Пушкинского отделения мотоклуба «Ночные волки» последует маршруту прошлого года и посетит пять памятных мест», — сказала Степанова. По ее словам, мотопробег в Пушкино проводится уже восемь лет. Согласно маршруту, первым памятным местом станет — мемориал «Скорбящая мать», следом мотоколонна двинется к памятнику неизвестному солдату в городское поселение Правдинский, следом к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится в сельском поселении Ельдигинское. Далее колонна проследует к памятнику погибшим войнам, расположенному в поселке городского типа Зеленоградский По сведениям агентства, завершающим этапом мотопробега станет мемориал, расположенный возле ДЮСШ «Защита». «Также, в рамках памятной акции, которая проводится при поддержке администрации Пушкинского муниципального района, перед стартом у мемориала «Скорбящая мать» будет проходить раздача георгиевских лент», — подчеркнула Степанова.