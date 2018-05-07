Наряды Хирурга и Тимати признали лучшим косплеем на инаугурации президента

По признанию Хирурга, он впервые появился в белой рубашке, сверху на нее байкер надел кожаный жилет с ремнями и нашивкой «Россия», на его ноге также виднелся ремень. Также Залдостанов снял шапку, в которой обычно появляется на публике.

Пользователи отметили, что видеть байкера в таком образе непривычно. Костюм рэпера Тимати, который попал на фото в сопровождении Залдостанова, некоторым пользователям показался слишком неформальным.

Наряд Хирурга и Тимати назвали лучшим косплеем инаугурации, отметив сходство Хирурга с капитаном «Черной жемчужины» из «Пиратов Карибского моря», а Тимати — с его спутником, обезьянкой Джеком.