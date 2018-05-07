Ещё
Наряды Хирурга и Тимати признали лучшим косплеем на инаугурации президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наряды Хирурга и Тимати признали лучшим косплеем на инаугурации президента 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Глава клуба байкеров «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, и рэпер Тимати обескуражили пользователей сети нарядом для инаугурации.
По признанию Хирурга, он впервые появился в белой рубашке, сверху на нее байкер надел кожаный жилет с ремнями и нашивкой «Россия», на его ноге также виднелся ремень. Также Залдостанов снял шапку, в которой обычно появляется на публике.
Пользователи отметили, что видеть байкера в таком образе непривычно. Костюм рэпера Тимати, который попал на фото в сопровождении Залдостанова, некоторым пользователям показался слишком неформальным.
Наряд Хирурга и Тимати назвали лучшим косплеем инаугурации, отметив сходство Хирурга с капитаном «Черной жемчужины» из «Пиратов Карибского моря», а Тимати — с его спутником, обезьянкой Джеком.
Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России прошла днем 7 мая. Путин стал президентом в четвертый раз.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать351
Путин выдвинул кандидатуру премьера1195
Путин подписал новый «майский указ»100
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой999
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение