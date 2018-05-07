Наряды Хирурга и Тимати признали лучшим косплеем на инаугурации президента 

Глава клуба байкеров «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, и рэпер Тимати обескуражили пользователей сети нарядом для инаугурации.
По признанию Хирурга, он впервые появился в белой рубашке, сверху на нее байкер надел кожаный жилет с ремнями и нашивкой «Россия», на его ноге также виднелся ремень. Также Залдостанов снял шапку, в которой обычно появляется на публике.
Пользователи отметили, что видеть байкера в таком образе непривычно. Костюм рэпера Тимати, который попал на фото в сопровождении Залдостанова, некоторым пользователям показался слишком неформальным.
Наряд Хирурга и Тимати назвали лучшим косплеем инаугурации, отметив сходство Хирурга с капитаном «Черной жемчужины» из «Пиратов Карибского моря», а Тимати — с его спутником, обезьянкой Джеком.
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