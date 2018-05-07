Самый сложный срок Путина

Сегодня Путин принесет присягу перед своим четвертым сроком в качестве президента России. Эксперты считают, что сейчас он находится под большим давлением. В первую очередь экономика нуждается в реформах, но не только она. Ниже — анализ ситуации.

Первая большая стройплощадка Путина: экономика

Россия — огромная страна, Россия чувствует себя могущественной, но российская экономика слаба по сравнению с другими. Самая большая страна в мире стоит сегодня в мировом экономическом рейтинге только на 12-м месте, и это несмотря на богатые ресурсы, такие как нефть, газ и многие другие сырьевые запасы. «Стране не хватает инвестиций и молодых предпринимателей», — считает политолог Дмитрий Орешкин . По его мнению, они необходимы, чтобы удержать в стране высокообразованных людей и сделать из них предпринимателей.

Но сейчас картина обратная. Орешкин: «Активные люди, которые хотели бы реализовать в России свои деловые идеи, видят, что из-за санкций и при путинском режиме это невозможно». Поэтому многие из них покидают страну — по разным оценкам до 100 тысяч человек в год.

Кажется, что Путин понял, в чем заключаются самые насущные проблемы. В своем обращении к Федеральному собранию в начале марта он обещал провести реформы: «Я предлагаю широкомасштабную программу развития России, в том числе необходимо удвоить расходы на развитие городов и сел в ближайшие шесть лет».

Он конкретно назвал области для инвестиций — здравоохранение, образование, защита окружающей среды. Действительно, до сих пор инвестиции концентрировались преимущественно на больших городах, таких как Москва Санкт-Петербург . Поэтому развитие регионов эксперты рассматривают как одну из самых насущных задач.

В области защиты окружающей среды в центре общественного внимания сейчас находятся мусорные полигоны. В марте 60 детей из подмосковного городка Волоколамска попали в больницу. Жители считают, что проблемы с дыханием у их детей возникли из-за ядовитых газов с мусорного полигона Ядрово. Вот уже несколько месяцев продолжаются протесты населения, причем и вблизи других мусорных полигонов.

Также необходима реформа пенсионной системы.

Вторая стройплощадка: внешняя политика

Аннексия Крыма в 2014 году, которую Запад считает противоречащей международному праву, принесла Путину высокую популярность среди сограждан. А вот вмешательство России в войну в Сирии не нашло внутри страны таких же положительных откликов.

Политолог Орешкин не видит во внешней политике возможностей для Путина получить такую же политическую выгоду, как в случае с аннексией Крыма. Орешкин: «Самая большая опасность для Путина исходит от людей, которые его поддерживают. Патриоты упрекают его в том, что он не сумел и Восточную Украину присоединить к России». Они, как говорит Орешкин, рассматривают это как слабость.

По мнению Орешкина, Путин сейчас остро нуждается в новых внешнеполитических успехах. Но перспектив для этого нет. «Он будет стараться нанести удар Западу, — считает Орешкин. — Но для политических авантюр возможностей нет».

Третья стройплощадка: его собственное будущее

В 2024 году завершится и новый президентский срок Путина. Эксперты исходят из того, что он воспользуется этим временем, чтобы обеспечить будущее себе лично и своим ближайшим доверенным лицам. Последние персонифицированные санкции США вызвали беспокойство в ближайшем окружении Путина. Один только «алюминиевый» олигарх Олег Дерипаска после введения санкций потерял в течение всего пары дней несколько миллиардов из своего состояния.

Несмотря ни на что, доверенные лица по-прежнему его поддерживают. Политолог Орешкин объясняет это так: «Каждый олигарх понимает, что даже если у него отнимут половину состояния, то лучше с этим смириться и дальше поддерживать хорошие отношения с Путиным, чтобы вообще иметь возможность продолжать прибыльный бизнес». А вот если Путин после 2024 года уже не будет у власти, их бизнес может оказаться под угрозой. Решить этот вопрос для себя и своих приближенных — одна из важнейших задач Путина.

Большинство экспертов исходят из того, что Путин и после 2024 года останется при власти, даже если для этого ему придется изменить конституцию. По их мнению, за этот президентский срок ему нужно найти такое решение этой проблемы, которое не вызовет больших протестов. Вот еще одна непростая задача. «Ближайшие шесть лет будут для Путина самыми трудными», — такой вывод делает политолог Орешкин.