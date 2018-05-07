Директор техникума РГУПС отдала подряд на ремонт родственнику

Директор Лиховского техникума железнодорожного транспорта, который является дочерним учебным заведением РГУПС, был привлечен к ответственности за то, что сокрыл конфликт интересов. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки ведомство установило, что в прошлом году женщина заключила 5 договоров на ремонт кабинетов техникума с предпринимателем, который оказался ее родственником. При этом никаких мер по предотвращению конфликта интересов не предприняла.

Ректору РГУПСа, как головного учреждения, было внесено представление. По его итогам нарушительница была привлечена к дисциплинарной ответственности.