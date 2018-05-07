В Дзержинске пройдет гражданская панихида по воинам, умершим в госпиталях во время Великой Отечественной войны 

В Дзержинске пройдет гражданская панихида по воинам, умершим в госпиталях во время Великой Отечественной войныЗавтра, 8 мая, в Дзержинске на старом кладбище у Мемориала памяти воинам, умершим в госпиталях во время Великой Отечественной войны, состоится гражданская панихида. Начало мероприятия в 14.00.
В мероприятии примут участие глава города Дзержинска Сергей Попов, глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны тыла, а также представители Городской общественной организации ветеранов г. Дзержинска, администрации города и городской Думы, учащиеся школ, воспитанники детских клубов по месту жительства, представители молодежных объединений, жители Дзержинска. В ходе мероприятия будет объявлена минута молчания. Также будут возложены венки и цветы к Мемориалу памяти. Кроме того, помощник Благочинного по общим вопросам, протоиерей Александр Поляшов совершит панихиду по усопшим.