В Алтайском крае составили рейтинг самых востребованных профессий

Рейтинг востребованных профессий составили в Алтайском крае по итогам I квартала 2018 года. В него вошли 40 профессий рабочих и 30 должностей служащих.

Среди рабочих самыми востребованными стали тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, продавец продовольственных товаров, швея, повар, электромонтер, оператор машинного доения, официант, токарь, бармен и другие.

Много вакансий для служащих по следующим должностям: врач, медсестра, менеджер, учитель, фельдшер, воспитатель детского сада, страховой агент, товаровед, ветеринар и т.д.