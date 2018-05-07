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В Алтайском крае составили рейтинг самых востребованных профессий
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В Алтайском крае составили рейтинг самых востребованных профессий 

АиФ — Алтай 38 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Рейтинг востребованных профессий составили в Алтайском крае по итогам I квартала 2018 года. В него вошли 40 профессий рабочих и 30 должностей служащих.
Среди рабочих самыми востребованными стали тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, продавец продовольственных товаров, швея, повар, электромонтер, оператор машинного доения, официант, токарь, бармен и другие.
Много вакансий для служащих по следующим должностям: врач, медсестра, менеджер, учитель, фельдшер, воспитатель детского сада, страховой агент, товаровед, ветеринар и т.д.
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