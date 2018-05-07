Швейцарская гвардия Ватикана перейдет на принтерные 3D шлемы

Как сообщают местные СМИ, новые головные уборы имеют массу плюсов в сравнении с традиционными металлическими шлемами — они защищают гвардейцев, проводящих большую часть рабочего времени на свежем воздухе, от ультрафиолетового облучения, и стоят вполовину дешевле прежних — около 836 евро. Кроме того, ультрамодные печатаные шлемы будут украшены гербом Папы Юлия II, который основал корпус телохранителей в 1506 году. Согласно легенде, понтифик был впечатлен храбростью швейцарских наемников и попросил их защитить Ватикан

Новые головные уборы были представлены накануне, 6 мая. В этот день швейцарская гвардия Ватикана по традиции привела к присяге новобранцев в замке Святого Ангела. Это событие приурочено годовщине разграбления Рима 6 мая 1527 года. В 2018 году в ряды легендарной армии Папы Римского вступили 33 новобранца.

В настоящее время гвардия, или Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского Папы, насчитывает 110 человек. Помимо того, что она является самой маленькой армией мира, швейцарская гвардия также — одна из старейших действующих по сей день армий.