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Швейцарская гвардия Ватикана перейдет на принтерные 3D шлемы
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Швейцарская гвардия Ватикана перейдет на принтерные 3D шлемы 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Как сообщают местные СМИ, новые головные уборы имеют массу плюсов в сравнении с традиционными металлическими шлемами — они защищают гвардейцев, проводящих большую часть рабочего времени на свежем воздухе, от ультрафиолетового облучения, и стоят вполовину дешевле прежних — около 836 евро. Кроме того, ультрамодные печатаные шлемы будут украшены гербом Папы Юлия II, который основал корпус телохранителей в 1506 году. Согласно легенде, понтифик был впечатлен храбростью швейцарских наемников и попросил их защитить Ватикан.
Новые головные уборы были представлены накануне, 6 мая. В этот день швейцарская гвардия Ватикана по традиции привела к присяге новобранцев в замке Святого Ангела. Это событие приурочено годовщине разграбления Рима 6 мая 1527 года. В 2018 году в ряды легендарной армии Папы Римского вступили 33 новобранца.
В настоящее время гвардия, или Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского Папы, насчитывает 110 человек. Помимо того, что она является самой маленькой армией мира, швейцарская гвардия также — одна из старейших действующих по сей день армий.
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