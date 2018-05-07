Ещё
СМИ: певец из Китая заработал $750 тыс. на просмотрах своего «платного» фото в соцсети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: певец из Китая заработал $750 тыс. на просмотрах своего «платного» фото в соцсети 

ТАСС 52 минуты назад
ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Китайский певец Фань Чэнчэн за день заработал на публикации фотографии на своей странице в китайской социальной сети Weibo около 4,8 млн юаней (порядка $750 тыс.). Об этом в понедельник сообщило электронное издание Guancha.
Младший брат китайской кинозвезды Фань Бинбин опубликовал два фото с надписью: «Дам вам немного потратиться». Для просмотра второго снимка пользователям необходимо было оформить платную подписку за 60 юаней (около $10). Как отмечает издание, всего за ночь количество просмотров превысило 80 тыс.
Этот случай спровоцировал дискуссии в китайском интернет-сообществе. Многие пользователи раскритиковали публикацию «платной фотографии». Один из наиболее популярных комментариев на эту тему гласил: «Бедняки скоро уже не смогут позволить себе взглянуть на знаменитостей, лица звезд с каждым днем становятся все дороже и дороже».
Официальные представители певца поспешили заявить, что плата взималась не только за фотографию, но и за VIP-подписку и участие в других акциях. Кроме того, в заявлении говорится, что приведенные журналистами цифры «неверны», однако уточненных данных и опровержения этой информации не последовало.
Фань Чэнчэн стал известен как участник китайского музыкального шоу «Оусян ляньсишэн» (англоязычное название Idol Producer). Он вышел в финал и занял третье место. С тех пор певец выступает в составе мужского музыкального коллектива Nine Percent.
ТАСС: последние новости
Кадровые перестановки в правительстве РФ в 2012-2018 годах. Досье Биография Дмитрия Медведева Суд отклонил иск о закрытии свалки "Ядрово"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина356
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев157
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели267
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»158
Путин назвал цель своей жизни311
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение