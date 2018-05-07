СМИ: певец из Китая заработал $750 тыс. на просмотрах своего «платного» фото в соцсети

ПЕКИН, 7 мая. / ТАСС /. Китайский певец Фань Чэнчэн за день заработал на публикации фотографии на своей странице в китайской социальной сети Weibo около 4,8 млн юаней (порядка $750 тыс.). Об этом в понедельник сообщило электронное издание Guancha.

Младший брат китайской кинозвезды Фань Бинбин опубликовал два фото с надписью: «Дам вам немного потратиться». Для просмотра второго снимка пользователям необходимо было оформить платную подписку за 60 юаней (около $10). Как отмечает издание, всего за ночь количество просмотров превысило 80 тыс.

Этот случай спровоцировал дискуссии в китайском интернет-сообществе. Многие пользователи раскритиковали публикацию «платной фотографии». Один из наиболее популярных комментариев на эту тему гласил: «Бедняки скоро уже не смогут позволить себе взглянуть на знаменитостей, лица звезд с каждым днем становятся все дороже и дороже».

Официальные представители певца поспешили заявить, что плата взималась не только за фотографию, но и за VIP-подписку и участие в других акциях. Кроме того, в заявлении говорится, что приведенные журналистами цифры «неверны», однако уточненных данных и опровержения этой информации не последовало.

Фань Чэнчэн стал известен как участник китайского музыкального шоу «Оусян ляньсишэн» (англоязычное название Idol Producer). Он вышел в финал и занял третье место. С тех пор певец выступает в составе мужского музыкального коллектива Nine Percent.