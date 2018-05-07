Росатом подаст документы для лицензии на постройку АЭС «Пакш-2» в Венгрии

"Мы должны сдать документы летом на получение лицензии на (строительство) «Пакш-2». А заказчик будет полгода сдавать их регулятору, так что этот год — год лицензирования", — сказал Лихачев.

Он отметил, что при этом на площадке новых энергоблоков идет создание строительно-монтажной базы.