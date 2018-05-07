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Росатом подаст документы для лицензии на постройку АЭС «Пакш-2» в Венгрии
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Росатом подаст документы для лицензии на постройку АЭС «Пакш-2» в Венгрии 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Госкорпорация «Росатом» летом нынешнего года подаст документы, необходимые для получения лицензии на строительство в Венгрии новых энергоблоков АЭС «Пакш» (проект «Пакш-2»), сообщил РИА Новости генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
"Мы должны сдать документы летом на получение лицензии на (строительство) «Пакш-2». А заказчик будет полгода сдавать их регулятору, так что этот год — год лицензирования", — сказал Лихачев.
Он отметил, что при этом на площадке новых энергоблоков идет создание строительно-монтажной базы.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на единственной в Венгрии АЭС «Пакш» новых энергоблоков №5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект «Пакш-2» государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.
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