Форум «Великие реки-2018» пройдет в Нижегородской области

С 15 по 18 мая в выставочном комплексе «Нижегородская ярмарка» пройдет ХХ международный научно-промышленный форум «Великие реки».

Торжественное открытие форума состоится 15 мая в 11.00 на ярмарочной площади. В 13:00 в Гербовом зале Главного ярмарочного дома начнется работа конгресса «Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек». Работа конгресса будет разделена на 14 секций, каждая из которых посвящена актуальным вопросам экологической безопасности: в частности, это эффективное и бережливое использование водных ресурсов; сохранение культурного и исторического наследия; гидрометеорологическая безопасность; профессиональное образование в сферах экологии; атомная энергетика и возобновляемые источники энергии.

Экспозиционную часть составят специализированные выставки «Великие реки России (федеральные и региональные экспозиции)», «Чистая вода. Технологии. Оборудование», «Энергетика. Электротехника. Энерго— и ресурсосбережение», а также новый выставочный проект «Чистый город», посвященный внедрению современных технологий, в первую очередь — отечественных разработок.

Важным B2B мероприятием форума станет круглый стол «Расширенная ответственность производителя. Опыт компаний ICANN».

Также в рамках форума состоится эколого-географический марафон «Открываем Россию заново вместе» — это образовательный проект, направленный на формирование географической и экологической культуры подрастающего поколения, и 15-я Детско-юношеская экологическая ассамблея. В первом павильоне Нижегородской ярмарки будет работать фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна».

Для участия в специализированных выставках заявились 108 предприятий и организаций из 15 регионов России, а в конгрессной части форума планируют принять участие 32 региона РФ и 14 стран мира.