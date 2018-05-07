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«Замерший, но живой». Рыбак из Новосибирской области несколько часов провел в ледяной воде
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«Замерший, но живой». Рыбак из Новосибирской области несколько часов провел в ледяной воде 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел на реке Ича вблизи поселка Среднеичинский. Трое мужчин рыбачил, но в какой-то момент лодка перевернулась, и рыбаки оказались в ледяной воде. Двоим мужчинам удалось самостоятельно выбраться на берег, а третьего унесло течением. После неудачных поисков рыбаки обратились за помощью к спасателям.
Спасатели прибыли на место происшествие и спустя четыре часа обнаружили пропавшего рыбака, примерно в 50 метрах от места опрокидывания лодки. Выяснилось, что мужчина сумел выбраться на берег из воды самостоятельно: «Замерзший, уставший, но живой. Состояния здоровья, со слов самого пострадавшего, удовлетворительное», — сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на сотрудников Аварийно-спасательной службы.
Спасатели укутали пострадавшего рыбака в теплое одеяло и напоили горячим чаем, а после передали его сотрудникам полиции.
Фото: pixabay.com.
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