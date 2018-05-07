Власти Кузбасса впервые заплатят аграриям за вовлечение в оборот брошенных земель

"Для того, чтобы стимулировать крестьянские, фермерские хозяйства к возделыванию брошенных земель, впервые у нас в области предусмотрена поддержка в размере 25 млн на компенсацию затрат на введение в оборот этих брошенных земель", — сказал он.

Такая поддержка из облбюджета будет носить заявительный характер. «Если заявителей будет меньше, то и объем поддержки на гектар больше, если заявителей больше — сумма [поддержки] меньше», — пояснил Харитонов. По его словам, в среднем выплата на 1 га может составить около 1 тыс. рублей, он не уточнил общий объем затрат, которые несут аграрии, когда берут в оборот заброшенную пашню.

В настоящее время в регионе 202 тыс. га брошенных сельхозземель. «Из них 80 тыс. — легко вводимые в оборот. В прошлом году было введено 30 тыс. га пашни, на этот год поступили заявки на вовлечение в оборот около 20 тыс. га», — сказал он.

В последние годы площадь земель, на которых выращиваются различные культуры, остается примерно одинаковой и составляет больше 1 млн га, из них около 600 тыс. га приходится на яровой сев зерновых.