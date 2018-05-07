Рабочий «Самарского Стройфафора» стал «Профессионалом года» в номинации «Строительство»

Конкурс «Профессионал года» проводится в Самарской области с 2013 года. Его цель — подчеркнуть значимость и актуальность рабочих профессий, отметить памятными наградами лучших и добросовестных сотрудников областных организаций, поднять престиж рабочих профессий, способствовать повышению профессионального мастерства, привлечению молодых людей к рабочим специальностям. В 2018 году победителями «Профессионала года» признаны 66 человек. Это сотрудники ведущих предприятий области, работники медицины, промышленности, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

В номинации «Строительство» победу одержал сотрудник «Самарского Стройфарфора» Дмитрий Мехов. Его трудовой стаж на предприятии превышает 20 лет. Придя на предприятие в 1999 году, он стал учеником ставильщика — выборщика цеха товаров народного потребления. Будучи ответственным и добросовестным работником, Дмитрий постоянно повышал свою квалификацию и профессионализм. В настоящее время Дмитрий работает загрузчиком дробильно-помольного оборудования.

В финал конкурса «Лучшие трудовые династии губернии» вышли сразу четверо сотрудников «Самарского Стройфарфора». Все они из одной семьи. В общей сложности стаж Богатовых составляет 83 года. Светлана Богатова работает на предприятии в отделе кадров. Любовь к труду, уважение рабочих специальностей, ответственность и целеустремленность ей с детства привил отец — Федор Кирксов — основатель трудовой династии. «В 1962 году он переехал в Самару из Мордовии , увидел этот большой завод и сразу принял решение, что работать будет именно тут. Он проработал на „Самарском Стройфарфоре“ 30 лет», — вспоминает Светлана. Ее муж трудится на предприятии уже 23 года, старший сын — Андрей работает на заводе 6,5 лет. Он наладчик высшего разряда и отвечает за работу линий по сортировке и упаковке в цехе керамогранитной плитки. Трудовой стаж младшего представителя династии Богатовых — Александра — 5,5 лет. Он — оператор-литейщик высшего разряда в литейно-формовочно цехе.