Ещё
Власти Адыгеи направили 3,6 млн рублей на оказание адресной поддержки ветеранам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Адыгеи направили 3,6 млн рублей на оказание адресной поддержки ветеранам 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Новости РуФокс
МАЙКОП, 7 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи в преддверии празднования Дня Победы окажут адресную поддержку 300 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, на эти цели из республиканского бюджета выделено 3,6 млн рублей, сообщил в понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"Из бюджета республики выделено 3,6 млн рублей на оказание адресной помощи ветеранам. По 10 тыс. рублей получат более 300 инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в регионе. Поставлена задача довести эти средства до ветеранов в кратчайшие сроки", — сказал он.
Министерством труда и социальной защиты населения республики сейчас формируется список получателей поддержки. Выплаты будут направлены через органы социальной защита населения по месту жительства, добавил глава Адыгеи.
На фронт в годы войны из Адыгеи было призвано 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. Практически все жители республики были отмечены боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.
ТАСС: последние новости
МТС запустила платформу электронного документооборота для бизнеса Суд отклонил иск о закрытии свалки "Ядрово" Володин: проект о наказании за исполнение санкций США в РФ планируется внести 14 мая
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать303
Путин выдвинул кандидатуру премьера1173
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Путин подписал новый «майский указ»83
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение