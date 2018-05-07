Власти Адыгеи направили 3,6 млн рублей на оказание адресной поддержки ветеранам

МАЙКОП , 7 мая. / ТАСС /. Власти Адыгеи в преддверии празднования Дня Победы окажут адресную поддержку 300 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, на эти цели из республиканского бюджета выделено 3,6 млн рублей, сообщил в понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов

"Из бюджета республики выделено 3,6 млн рублей на оказание адресной помощи ветеранам. По 10 тыс. рублей получат более 300 инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в регионе. Поставлена задача довести эти средства до ветеранов в кратчайшие сроки", — сказал он.

Министерством труда и социальной защиты населения республики сейчас формируется список получателей поддержки. Выплаты будут направлены через органы социальной защита населения по месту жительства, добавил глава Адыгеи.

На фронт в годы войны из Адыгеи было призвано 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. Практически все жители республики были отмечены боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.