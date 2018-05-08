Глава Адыгеи провел торжественный прием в честь ветеранов войны

На встречу с руководителем региона были приглашены ветераны-фронтовики, а также представители ветеранских организаций со всех муниципальных образований республики.

После традиционной общей фотографии глава Адыгеи Мурат Кумпилов пригласил участников встречи к неофициальному общению за праздничным столом.

Руководитель региона выразил благодарность ветеранам за Великую Победу, ратные дела, трудовые подвиги в военные и послевоенные годы.

"Мы встречаемся накануне великого праздника — Дня Победы. Вы — поколение победителей — прошли через многие испытания, не упали духом, уничтожили фашизм и восстановили страну из руин. Благодаря вам крепла и развивалась мощь нашего государства. Очень рад нашей встрече, надеюсь, что их будет еще много. Желаю вам, уважаемые ветераны, огромного здоровья на многие-многие годы", — сказал Мурат Кумпилов.

От имени фронтовиков выступили Иван Бровко, Александр Раздольский, Василий Горбатов и Сафербий Ашинов. Ветераны войны поблагодарили руководство республики за постоянное внимание и поддержку. Особенно было отмечено, что сегодня как никогда актуальны такие понятия, как любовь к Родине и воспитание подрастающего поколения в духе интернационализма. Именно эти ценности, по мнению ветеранов, и помогли им одержать победу над фашистской Германией

В ходе праздничного приема перед ветеранами выступили творческие коллективы и эстрадные исполнители. Для приглашенных прозвучали песни военных лет, которые многие из них впервые услышали еще на фронте.

В завершение встречи Мурат Кумпилов пожелал всем ветеранам здоровья и счастливо встретить праздник в кругу родных и близких друзей.