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Глава Адыгеи провел торжественный прием в честь ветеранов войны
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Глава Адыгеи провел торжественный прием в честь ветеранов войны 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
На встречу с руководителем региона были приглашены ветераны-фронтовики, а также представители ветеранских организаций со всех муниципальных образований республики.
После традиционной общей фотографии глава Адыгеи Мурат Кумпилов пригласил участников встречи к неофициальному общению за праздничным столом.
Руководитель региона выразил благодарность ветеранам за Великую Победу, ратные дела, трудовые подвиги в военные и послевоенные годы.
"Мы встречаемся накануне великого праздника — Дня Победы. Вы — поколение победителей — прошли через многие испытания, не упали духом, уничтожили фашизм и восстановили страну из руин. Благодаря вам крепла и развивалась мощь нашего государства. Очень рад нашей встрече, надеюсь, что их будет еще много. Желаю вам, уважаемые ветераны, огромного здоровья на многие-многие годы", — сказал Мурат Кумпилов.
К словам главы республики присоединились председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, председатель Совета ветеранов РА Аслан Куадже, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, председатель Верховного суда РА Аслан Трахов, прокурор республики Марк Большедворский, министр внутренних дел по РА Владимир Алай, начальник УФСБ по Адыгее Виктор Шаменков.
От имени фронтовиков выступили Иван Бровко, Александр Раздольский, Василий Горбатов и Сафербий Ашинов. Ветераны войны поблагодарили руководство республики за постоянное внимание и поддержку. Особенно было отмечено, что сегодня как никогда актуальны такие понятия, как любовь к Родине и воспитание подрастающего поколения в духе интернационализма. Именно эти ценности, по мнению ветеранов, и помогли им одержать победу над фашистской Германией.
В ходе праздничного приема перед ветеранами выступили творческие коллективы и эстрадные исполнители. Для приглашенных прозвучали песни военных лет, которые многие из них впервые услышали еще на фронте.
В завершение встречи Мурат Кумпилов пожелал всем ветеранам здоровья и счастливо встретить праздник в кругу родных и близких друзей.
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