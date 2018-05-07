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Активисты Молодежной палаты района приняли участие в масштабной акции «Миллион деревьев»
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Активисты Молодежной палаты района приняли участие в масштабной акции «Миллион деревьев» 

Управа района Братеево города Москвы 54 минуты назад
Фото: Братеево
Старт масштабной городской акции дал мэр Москвы Сергей Собянин, после чего проект подхватили городские образовательные и социальные учреждения. Участники Молодежной палаты вместе с жителями района Братеево высадили сирени, дубы и ели на территории района.
— Масштабная акция проходит на территории всех районов города. Вот и мы не остались в стороне: озеленять территорию пришли представители местной власти, активные жители района и активисты Молодежной палаты, — рассказала нашей редакции замдиректора по работе с населением ДСЦ «Мир Молодых» Александра Барабанова. — Высадка деревьев проходила на территории улицы Борисовские пруды, у домов 32, 10/4 и 34/1.
Фото: Молодежная палата Братеева.
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