С 11 мая появится еще одна причина для внеплановых проверок 

Принято Постановление, которое устанавливает с 11.05.2018 еще одно основание для внепланового визита надзорных органов.
Заявления будут рассматриваться от следующих категорий обратившихся:
граждан;
ИП;
юрлиц;
органов госвласти;
местного самоуправления;
профсоюзов;
СМИ.
Объектом контроля станет оформление трудовых отношений.
Так, внеплановые проверки будут проведены при обнаружении случаев:
уклонения от оформления трудовых договоров;
заключения ГПД вместо трудовых соглашений;
не надлежаще оформленных договоров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства от 30.04.2018 № 530 «О внесении изменения в подпункт «б» пункта 10 Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»
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