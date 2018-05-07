С 11 мая появится еще одна причина для внеплановых проверок

Принято Постановление, которое устанавливает с 11.05.2018 еще одно основание для внепланового визита надзорных органов.

Заявления будут рассматриваться от следующих категорий обратившихся:

граждан;

ИП;

юрлиц;

органов госвласти;

местного самоуправления;

профсоюзов;

СМИ.

Объектом контроля станет оформление трудовых отношений.

Так, внеплановые проверки будут проведены при обнаружении случаев:

уклонения от оформления трудовых договоров;

заключения ГПД вместо трудовых соглашений;

не надлежаще оформленных договоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства от 30.04.2018 № 530 «О внесении изменения в подпункт «б» пункта 10 Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»