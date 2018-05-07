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В Севастополе ветеранам отправят «письма Победы»
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В Севастополе ветеранам отправят «письма Победы» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Акция «Письма Победы» пройдет в Севастополе 9 мая. В этот день с 10:00 до 12:00 на Приморском бульваре все желающие смогут поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с помощью открытки, сделанной в стилистике 40-х годов прошлого века. Инициатором и организатором акции стал исторический парк на Федюхиных высотах. Мероприятие проходит в рамках городского праздника, организованного правительством Севастополя.
«Все желающие смогут отправить «письма победы» родным и близким или подарить их старикам, оставив слова благодарности и добрые пожелания, — сообщила руководитель PR-отдела исторического парка на Федюхиных высотах Анастасия Бобровских. — В военной палатке, оформленной плакатами периода Великой отечественной войны, связистка рабоче-крестьянской красной армии предложит написать приятное послание старикам и ветеранам на воссозданных открытках 1944-1945-х годов. Это станет неожиданным подарком для тех, кто далеко, и тем, кто прошел Великую Войну».
Как сообщили организаторы, рядом с палаткой расположится также фотозона, стилизованную под блендаж, где все желающие смогут примерить советскую военную форму, подержать в руках пистолет-пулемет Шпагина и сделать фотографию на память. Фотографии, которые специально «состарят», чтобы придать им облик снимков военного времени, затем можно будет скачать со страницы исторического парка в соцсетях.
Ранее «ФедералПресс» уже рассказывал, что Севастополь в День Победы присоединятся ко всероссийской акции «Бессмертный полк».
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