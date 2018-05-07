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Путин рассказал о важности расширения свободы для ученых и предпринимателей
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Путин рассказал о важности расширения свободы для ученых и предпринимателей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В России необходимо увеличивать пространство свободы для предпринимателей, ученых и представителей творческой сферы, а также для всех неравнодушных граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации в Кремле.
«Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и ученых, для людей творческого труда и активных, неравнодушных граждан, для всех, кто стремится к обновлению. Вижу в этом залог преемственности нашего стратегического курса и устойчивого развития России. Рассчитываю здесь на новые идеи и подходы, на дерзновенность нашей молодежи, на ее способность стать настоящими лидерами перемен», — сказал Путин.
Он добавил, что также рассчитывает на верность молодых людей ценностям правды и справедливости, накопленным старшими поколениями.
«Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей, добьемся прорывов в науке и технологиях, вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развития всех наших регионов», — добавил президент.
Он уточнил, что особое внимание будет уделено поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства.
«Как глава государства сделаю все, чтобы приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны», — подчеркнул Путин.
В понедельник в Большом Кремлевском дворце в Москве прошла церемония инаугурации избранного президента. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Путина в должность.
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