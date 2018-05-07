Администрация Орла отчиталась о ходе ямочного ремонта

Пресс-служба администрации Орла опубликовала сводку дорожного ремонта: итоги прошлых суток и планы на текущий день. Информация была озвучена в ходе ежедневного совещания сити-менеджера Александра Муромского с подрядными организациями.

МУП «Спецавтобаза» завершила работы по улицам 60-лет Октября, Советской, Герцена. Предприятие приступает к фрезерованию Болховской. В планах на сегодня завершить укладку асфальта на улице Пушкина.

ООО «РемДорСтрой» завершил работы на Раздольной и приступает Бурова, Березовой, Северной и Московскому шоссе.

ИП Гришина — переулок Маслозаводской и улица Автовокзальная.

ООО «Горстрой» — Осипенко, Шаумяна, Новикова, Горького, Карьерная.

По информации УКХ Орла, к укладке асфальта в течение этих суток подготовлено 2260 квадратных метров дорог.

Напомним, на начальном этапе дорожных работ проявились организационные сбои, что заставило Муромского взять ситуацию под личный контроль. Кроме принятия утренних отчетов он лично объезжает некоторые объекты, чтобы проконтролировать качество. Кроме того, сити-менеджер обязал подчиненных организовать дежурство ночью, чтобы проверять температуру асфальта и технологию укладки. По его мнению, пристальный надзор позволит своевременно устранять недочеты.

Ранее на улицах Орла активистами были раскрашены ямы и появились надписи «Муромскому в работу». Так активисты выразили негодование по поводу позднего латания проезжих частей, асфальт с которых ушел вместе со снегом.

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