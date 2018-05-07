Развлекательную программу проведут для ветеранов в центре соцобслуживания

Методисты филиала «Тверской» Территориально центра социального обслуживания «Арбат» проведут для ветеранов Великой Отечественной войны концертную программу в честь Дня Победы. Мероприятие состоится 9 мая.

Программа начнется в 9:00. Фронтовики и труженики тыла смогут посмотреть прямую трансляцию парада Победы на Красной площади. В 13:30 ветеранов ждет творческий подарок от воспитанников театральной студии Культурного центра «Зеленоград». Затем пожилым людям покажут киноленту «Два бойца».

— Мы попытаемся создать очень теплую атмосферу на встрече. Важно хотя бы раз в году отдавать дань памяти ветеранам, их подвигу в Великой Отечественной войне, — отметила Галина Давыдова, организатор культурных мероприятий учреждения.

На концерт пригласили главу управы Тверского района Сергея Золотарева , главу администрации муниципального округа Тверской Левона Галояна и представителей районного Совета ветеранов.

После программы для гостей центра организуют чаепитие.

Место проведения мероприятия: улица Малая Дмитровка, дом 27. Вход свободный.