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Волгоградцы участвуют в конкурсе «Исторические поселения и малые города»
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Волгоградцы участвуют в конкурсе «Исторические поселения и малые города» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Минстрой РФ для участия в конкурсе «Исторические поселения и малые города» от Волгоградской области поступило пять заявок.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете ЖКХ, жюри предстоит оценить «Парк „Заречный“ во Фролово, „Парковую зону „Глубинка-сквер““ в Урюпинске, проект развития существующих общественных территорий с созданием новой пешеходной зоны в Краснослободске, „Благоустройство центральной части города Николаевска“, „Городской парк и набережная. Реновация“ в Серафимовиче.
По данным Минстроя, всего для участия в конкурсе подано 455 заявок со всех регионов страны. 20 участников, которые победят в категории „Исторические поселения“, получат по 50 миллионов рублей, а 60 победителей в номинации „Малые города“ — от 30 до 100 миллионов рублей.
Отметим, по итогам работы федеральной комиссии 160 проектов будут направлены для публичной защиты, которая состоится в конце мая. 80 лучших проектов будут объявлены до 1 июня включительно.
Добавим, вся информация о конкурсе размещена на сайте ведомства, а заседания комиссии можно смотреть в режиме онлайн.
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