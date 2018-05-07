Волгоградцы участвуют в конкурсе «Исторические поселения и малые города»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете ЖКХ, жюри предстоит оценить «Парк „Заречный“ во Фролово , „Парковую зону „Глубинка-сквер““ в Урюпинске , проект развития существующих общественных территорий с созданием новой пешеходной зоны в Краснослободске, „Благоустройство центральной части города Николаевска“, „Городской парк и набережная. Реновация“ в Серафимовиче

По данным Минстроя, всего для участия в конкурсе подано 455 заявок со всех регионов страны. 20 участников, которые победят в категории „Исторические поселения“, получат по 50 миллионов рублей, а 60 победителей в номинации „Малые города“ — от 30 до 100 миллионов рублей.

Отметим, по итогам работы федеральной комиссии 160 проектов будут направлены для публичной защиты, которая состоится в конце мая. 80 лучших проектов будут объявлены до 1 июня включительно.

Добавим, вся информация о конкурсе размещена на сайте ведомства, а заседания комиссии можно смотреть в режиме онлайн.