«Саратовгаз» проверил системы газоснабжения мемориалов «Вечный огонь»

Сотрудники компании «Саратовгаз» завершили техническое обслуживание газового оборудования на мемориальных комплексах «Вечный огонь», работы прошли в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз»

Газовики выполнили диагностику газового оборудования и чистку подводящих газовых сетей Вечного огня у памятника борцам революции 1917 года на Театральной площади Саратова , а также очистили от мусора территорию, прилегающую к памятнику.

Кроме того, специалисты газораспределительной организации провели плановое техническое обследование подводящих газопроводов Вечного огня у монумента «Журавли» в Парке Победы на Соколовой горе.

Во время техобслуживания пламя Вечного огня не гаснет даже во время проведения работ — оно переносится во временный сосуд при помощи специально горелки. Затем возвращается на прежнее место.

«В течение всего года мы поддерживаем порядок на мемориалах, проводим профилактику газового оборудования, наблюдаем за бесперебойным функционированием газовых систем Вечных огней. Традиционно 9 мая у монумента «Журавли» будет дежурить аварийная бригада, что позволит оперативно отреагировать на возможные нештатные ситуации», — рассказал заместитель генерального директора — главный инженер АО «Саратовгаз» Владимир Молчанов

Напомним, в рамках акции газораспределительные организации группы в канун Дня Победы 9 мая проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Также выполняются работы по реконструкции памятников, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное — сетевое.

В 2017 году работы были выполнены на 1351 мемориале с Вечным огнем в 1214 населенных пунктах.