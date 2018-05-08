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Подмосковные Вечные огни привели в порядок
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Подмосковные Вечные огни привели в порядок 

Lenta.ru 1 час назад
85 мемориалов «Вечный огонь», расположенных на территории Московской области, приведены в порядок силами сотрудников Министерства потребительского рынка и услуг региона. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 8 мая.
«В рамках празднования Дня Победы на территории Московской области повсеместно жители будут возлагать цветы к обелискам, памятникам, братским могилам. Мы, как профильное министерство, делаем все для того, чтобы каждый объект, увековечивающий великий подвиг нашего народа, выглядел достойно», — сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.
Он добавил, что в рамках областного субботника в надлежащее состояние привели все воинские объекты и захоронения.
«Нами регулярно ведется мониторинг памятников, обелисков, братских могил и других мемориальных сооружений на территории региона. Эти мемориальные объекты, их состояние — иллюстрация нашей памяти о подвиге тех, кто отдал жизнь за нашу страну», — заключил министр.
Ожидается, что в праздновании Дня Победы в подмосковных парках культуры и отдыха примут участие более 90 тысяч человек. Всего в этот день в области пройдет 70 тематических мероприятий, в том числе ярмарки и концерты.
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