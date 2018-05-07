«Ждала Николая II, но он не вышел». В Сети посмеялись над фото Поклонской с инаугурации Путина 

В полдень 7 мая в Кремле состоялась торжественная церемония инаугурации, на которой Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации. Глава государства принес присягу, принеся клятву при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
Пользователи соцсетей, наблюдавшие за инаугурацией, начали подмечать интересные детали церемонии и делиться своими находками в Интернете. В частности, заинтересовала блогеров фраза председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, который, открывая церемонию, сказал Путину: «При вступлении в должность…». Однако услышано это было несколько иначе.
Путин вышел на сцену, Зорькин подошел к микрофону. Все стоят. Тишина. Зорькин смотрит на Путина и ВВ говорит судье — Можно начинать!:))))) Зорькин произносит — … преступление в должность…?
— Стас Михайлов (@StaMihailov) 7 мая 2018 г.
"Преступление в должность!" Так услышаны слова церемонимейстера инаугурации)))
— Гениальная Кошка (@gencatrussia) 7 мая 2018 г.
Также пользователи соцсетей заметили в числе приглашенных на церемонию американского актера и звезду боевиков Стивена Сигала.
Инаугурация пройдёт спокойно. Стивен Сигал на месте. pic.twitter.com/xDwdlBWl5p
— Vlad Ryabov (@El_Amigo) 7 мая 2018 г.
Однако самой интересной деталью церемонии инаугурации многие блогеры сочли фото депутата Госдумы Натальи Поклонской, ожидающей начала мероприятия. Над политиком пошутил даже оппозиционер Алексей Навальный, разместив становящийся вирусным снимок в Twitter с подписью: «Лучше фото с инаугурации уже не будет. „Она ждала Николая II, но он не вышел“».
Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM
— Alexey Navalny (@navalny) 7 мая 2018 г.