«Ждала Николая II, но он не вышел». В Сети посмеялись над фото Поклонской с инаугурации Путина

В полдень 7 мая в Кремле состоялась торжественная церемония инаугурации, на которой Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации. Глава государства принес присягу, принеся клятву при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации , защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.

Пользователи соцсетей, наблюдавшие за инаугурацией, начали подмечать интересные детали церемонии и делиться своими находками в Интернете. В частности, заинтересовала блогеров фраза председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина , который, открывая церемонию, сказал Путину: «При вступлении в должность…». Однако услышано это было несколько иначе.

Путин вышел на сцену, Зорькин подошел к микрофону. Все стоят. Тишина. Зорькин смотрит на Путина и ВВ говорит судье — Можно начинать!:))))) Зорькин произносит — … преступление в должность…?

"Преступление в должность!" Так услышаны слова церемонимейстера инаугурации)))

— Гениальная Кошка (@gencatrussia) 7 мая 2018 г.

Также пользователи соцсетей заметили в числе приглашенных на церемонию американского актера и звезду боевиков Стивена Сигала

Инаугурация пройдёт спокойно. Стивен Сигал на месте. pic.twitter.com/xDwdlBWl5p

— Vlad Ryabov (@El_Amigo) 7 мая 2018 г.

Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM

— Alexey Navalny (@navalny) 7 мая 2018 г.