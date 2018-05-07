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Образ Путина: неотъемлемая часть российской жизни
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Образ Путина: неотъемлемая часть российской жизни 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В то время как Владимир Путин вступает в свой четвертый президентский срок, его имидж повсеместно присутствует внутри страны и фактически является «брендом» России во всем мире.
На государственном телевидении Путина можно увидеть каждый день. Он дает поручения чиновникам, встречается с рабочими, посещает глав государств, осматривает новые медицинские, аэрокосмические и оборонные объекты. Не редко он появляется в более непринужденной обстановке, например, играет в хоккей или катается на лыжах.
В международном аэропорту Шереметьево и в сувенирных лавках по всей Москве трезвое и строгое лицо Путина смотрит на вас с футболок, кружек, матрешек и магнитиков для холодильников. Иногда в изображениях сочетаются уважение и юмор. Например, есть популярное изображение Путина верхом на медведе и с обнаженным торсом, демонстрирующим впечатляющие мышцы президента.
Аналитики говорят, что изображение Путина незаметно изменяется. «Путин начал переход от имиджа воина и чудотворца к образу мудрого человека и лидера молодой команды, — говорит московский политтехнолог Евгений Минченко. — Теперь он мудрый правитель, который не решает проблем, а задает стратегический курс и назначает талантливых молодых людей, способных этот курс реализовать».
Хотя его образ встречается часто, речь не идет о повсеместности, которая характеризует культы личности Ким Чен Ына в Северной Корее или Гурбангулы Бердымухамедова в Туркмении. «Путин — человек европейской культуры. Все эти азиатские вещи ему неприятны. По природе Путин довольно сдержан. Поэтому для него, как профессионального шпиона, гротескные проявления лояльности скорее подозрительны, чем приятны», — говорит Минченко.
Для многих российских предприятий образ Путина — возможность заработать. Основатели пропутинской группы «Сеть», занимающейся производством товаров с изображениями и лозунгами Путина, пытаются заработать на том, что они называют брендом «Путин».
Глеб Крайник, один из дизайнеров проекта, показывает массивное кольцо с лицом президента РФ Владимира Путина. Он назвал его «Путинвершетерским кольцом». Putinversteher — это немецкий неологизм, который можно перевести, как «понимающий Путина».
«Путин — без сомнения бренд, — говорит Крайник. — Если раньше, когда вы спрашивали иностранца, с чем у него ассоциируется Россия, он говорил: матрешка, балалайка, икра, водка. Тогда теперь, какое бы мнение у него ни было о нашем президенте, он скажет: Путин».
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