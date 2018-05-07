Директор Института новейших государств: Будут подписаны новые «майские указы»

— Идеи прорывного развития, скачка, перехода на принципиально новый уровень. Это не только вопрос технологического прорыва, общественного, но и кратное повышение качества уровня жизни.

Но и также новый взгляд на внешнюю повестку, на наше окружение. В день инаугурации он, скорее всего, выступит с короткой речью. Будут подписаны новые «майские указы», которые станут программной основой работы нового правительства. В день инаугурации в Госдуму представят кандидатуру нового премьера, который быстро сформирует новое правительство. Противоречий быть не может в этом случае, Дума с участием правящей партии утвердит ту кандидатуру, которую предложит лидер партии.

Новый кабинет будет сформирован под задачи новой каденции и это требует новую систему управления. Думаю, что ротация правительства будет до половины министров. То есть, будет кадровая реформа, так как есть проблема в качестве управления. Не исключаю, что будет реформирована и структура правительства, и структура администрации президента и некоторые другие органы власти.

Во время предвыборной кампании больше говорили о борьбе с коррупцией. Но это — не разовая пиар акций, а системная работа и она будет продолжена. Идет активная фаза и она не останавливается ни на день. Успехи заметны, реально коррупции стало меньше не только на уровне губернаторов и министров, но и в быту, на «земле».

Если хотя бы половина замысла будет реализована, то каждый гражданин России почувствует повышение уровня и качества жизни. Тут комплекс реформ — образование, здравоохранение, безопасность. И все это должно привести к ощутимому росту качества жизни. Здесь и принципиально новая социально-экономическая атмосфера будет.

У меня нет оснований не доверять президенту, который показал на выборах в марте феноменальный результат. Доверие у него на эти свершения от людей — беспрецедентное. А это главное для реформ. Президент сумеет с умом распорядится народным доверием.

Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Трансляция «ВМ»

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