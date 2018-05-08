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Рекультивация полигона ТБО «Аннино» в Подмосковье начнется в этом году
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Рекультивация полигона ТБО «Аннино» в Подмосковье начнется в этом году 

Rambler News Service 34 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Рекультивацию закрытого полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Аннино» в Рузском городском округе Подмосковья начнется в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мы вошли в областную программу по рекультивации полигона в первую очередь. В связи с тем, что принимаем меры по строительству комплекса переработки отходов, у нас этот проект в активной проектной стадии. У одних из первых у нас в целях отработки проблем с мусором запущена временная площадка накопления отходов. Мы попали в первую очередь рекультивации полигона», — сказал глава Рузского г.о. Максим Тарханов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, округу уже доведены лимиты денежных средств из областного бюджета — 200 млн руб., в том числе 80 млн руб. на этот год и 120 на 2019 год. «После прохождения экспертизы по проекту — это конец июня, мы объявляем аукцион на рекультивацию полигона «Аннино» и в этом году уже начнем эту работу. Фактически работа по рекультивации начнется в 2018 году и в 2019-м она закончится», — добавил Тарханов.
Полигон ТБО «Аннино» работал с 1975 года, принимая отходы четвертого и пятого класса опасности с территории Рузского округа, а также Звенигорода и Истры. Объект был закрыт в декабре 2016 года.
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