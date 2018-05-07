Оплату аренды домена взносами не облагают

ФНС РФ направляет для дальнейшей работы письмо Минфина , в котором специалисты ведомства разъясняют некоторые вопросы о страховых взносах.

В пункте 1 ст. 420 НК РФ сказано, что страховые взносы начисляют на выплаты, сделанные компанией в пользу физлиц. В эту категорию входят, например, зарплаты и премии, гонорары по договорам авторского заказа, по договорам об отчуждении прав на результаты умственного труда и по лицензионным договорам. Полный список таких результатов умственного труда, оплата которых облагается взносами, приведен в пп. 1-12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ.

При этом взносами не облагают плату по таким ГПД, которые регулируют переход прав собственности или других вещных прав, а также прав на те результаты умственного труда, которых нет в списке из п. 1 ст. 1225 ГК РФ. В этот перечень, в частности, не входят права на доменное имя.

Таким образом, на оплату компанией аренды доменного имени у физлица взносы не начисляются.

ПИСЬМО ФНС РФ от 27.04.2018 № БС-4-11/8207@

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