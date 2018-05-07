На рынке появился сверхтонкий тёплый пол

Производитель — Caleo. Цена: от 3200 руб.

Сверхтонкий кабель на мате легко монтируется в бетонную стяжку или плиточный клей, освобождая полезное жизненное пространство, а тройная тефлоновая изоляция кабельных жил обеспечивает защиту от повреждений при укладке и высокотемпературную защиту кабеля при эксплуатации.

Модельный ряд включает в себя кабель мощностью 130 Вт/м2 — для помещений со стандартными теплопотерями и мощностью 200 Вт/м2 — для холодных помещений, таких как дачи, балконы, лоджии, веранды, первые этажи. Гарантийный срок службы кабеля Caleo Supermat составляет 50 лет.