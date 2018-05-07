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На рынке появился сверхтонкий тёплый пол
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На рынке появился сверхтонкий тёплый пол 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
Производитель — Caleo. Цена: от 3200 руб.
Сверхтонкий кабель на мате легко монтируется в бетонную стяжку или плиточный клей, освобождая полезное жизненное пространство, а тройная тефлоновая изоляция кабельных жил обеспечивает защиту от повреждений при укладке и высокотемпературную защиту кабеля при эксплуатации.
Модельный ряд включает в себя кабель мощностью 130 Вт/м2 — для помещений со стандартными теплопотерями и мощностью 200 Вт/м2 — для холодных помещений, таких как дачи, балконы, лоджии, веранды, первые этажи. Гарантийный срок службы кабеля Caleo Supermat составляет 50 лет.
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