Сталевары ФРГ: пошлины США повлияли на рынок ЕС 

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Глава германской сталелитейной ассоциации заявил, что введение США пошлин на сталь привело к увеличению объемов металла на европейском рынке, поскольку некоторые производители перенаправляют свою продукцию в страны Европейского союза. Он призвал ЕС не допустить наводнение рынка иностранной сталью, пишет Reuters.
Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
"За первые три месяца [2018 года] импорт из России вырос на 139% в годовом выражении, из Турции — на 76%", — сказал председатель Экономического объединения производителей стали ФРГ Ханс Юрген Керкхофф в интервью газете Osnabr∎cker Neue Zeitung.
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Экономисты предостерегли Трампа от протекционизма Юнкер: ЕС не позволит США угрожать введением тарифов ЕС требует постоянного освобождения от пошлин США Он призвал Евросоюз оперативно принять меры, чтобы предотвратить наводнение рынка ЕС иностранной сталью, например, ввести собственные квоты или пошлины. Как сообщали «Вести. Экономика», в марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. США продлили временное освобождение от пошлин для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня. ЕС, однако, требует постоянного освобождения от американских пошлин. Лидеры ЕС ранее также напоминали о своем праве «реагировать на меры США соответствующим и пропорциональным образом». Германия призывает своих европейских партнеров проявить некоторую гибкость и заключить с США торговую сделку, которая будет выгодна обеим сторонам. Такая позиция вызывает разногласия между Германией и другими европейскими странами, такими как Франция.