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Импорт российской стали в ЕС вырос на 139%
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Импорт российской стали в ЕС вырос на 139% 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Глава Экономического объединения производителей стали Ханс Юрген Керкхофф в интервью Osnabrucker Neue Zeitung заявил, что в первые три месяца 2018 года объемы импорта российской стали в ЕС по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 139%.
Керкхофф также сообщил, что импорт стали из Турции по итогам первого квартала увеличился на 76%, передает Deutsche Welle.
По его словам, столь резкое увеличение европейского импорта из некоторых государств связано с введением пошлин на импорт стали президентом США Дональдом Трампом.
«Страны, которые из-за пошлин больше не могут осуществлять поставки в США, напирают на европейский рынок, который не знает подобных барьеров для импорта», — сказал он.
Керкхофф также поддержал требование ЕС об отказе от введения пошлин на сталь и алюминий.
В марте Трамп официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия в размере 10% «в защиту национальной безопасности» США.
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