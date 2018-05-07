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Надо ли отмечать День Победы?
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Надо ли отмечать День Победы? 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Вообще, признаться, я не видел пока разумного ответа на вопрос как «надо» отмечать Победу, подчеркиваю, именно в России. А не в других частях Страны которой нет и которая унесла с собой в небытие право передавать эти лавры через поколения.
Нам, осколками, досталась франшиза разной степени схожести, низведенная до ингредиента постсоветских национальных идеологий. Вот эта утилитарность конечно раздражает безмерно, понятно, что она была в той или иной мере всегда, но именно сейчас все это подкатилось к грани фарса.
Но это половина беды, а то и меньше. Определенно сейчас консенсус по отношению к великой отечественной в обществе невозможен: помимо считающих что деды сражались за право сидеть в гулаге и тех, для кого 9 мая это какой-то воинственный реваншистский культ, есть люди, кому неприятны оба этих лагеря (скромно укажу на себя).
А ведь уже вошло в избирательный возраст поколение, из которого большая часть в семье никогда не общались с ветеранами. Их попросту уже не было. И это поколение будет наследовать наш раскол, возможно гораздо меньше склоняясь к собственной оценке ВОВ и второй мировой. Для них будет только карнавал, уходящий корнями в традиции подзабытых предков. И официозное увлечение внешней стороной при отмечании победы здорово этому способствует. А ведь здесь простор для рефлексии, сейчас уже почти никто не воспринимает те события как войну не только народов, но и систем. А ведь это очень многое объясняет в истории сороковых годов. Вместо этого гонят псевдонаучную пургу о борьбе славян и Европы, Запада с Востоком и тп. Или фигура Сталина, которая в этом водовороте дискуссий всякий раз всплывает стоймя.
Нет попытки понимать ситуацию внеидеологично, снизив до разумных пределов личную ответственность генсека как за провалы, так и за достижения в войне — что как по мне и является единственной правильной формой десталинизации. И продолжать этот ряд идеологических слоев, требующих вскрытия, можно еще сутками, как раз до очередной годовщины.
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Сергей Вилков — российский журналист.
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