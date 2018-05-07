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Президент Германии предостерёг Запад от роста межнациональной нетерпимости
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Президент Германии предостерёг Запад от роста межнациональной нетерпимости 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что цивилизованным странам необходимо предпринять усилия по сохранению и укреплению демократии. По его словам, люди вне зависимости от национальности должны чувствовать себя свободно и защищённо, пишут немецкие СМИ.
Глава Германии в интервью местным журналистам подчеркнул, что основную задачу он видит прежде всего в том, чтобы сохранить и по возможности приумножить достигнутый успех в области развития толерантности в обществе. Он отмечает, что в данный момент западные государства становятся всё более многонациональными. В этой связи происходит поляризация, которая может привести к опасным последствиям.
«Возьмём, например, случай в убежище для беженцев в местечке Эльванген. Полиции там было необходимо задержать и депортировать человека, — привёл пример Штайнмайер. — Община, родные этого парня просто-напросто не дали представителям власти пройти и выполнить свои функции. Угрожая физической расправой, они прогнали полицейских».
По мнению политика, этот эпизод свидетельствует о наличии серьёзных кризисных явлений в обществе, способных пошатнуть основную ценность, на которой зиждется Западный мир — демократию.
«Будь то евреи или мусульмане, будь то верующие или неверующие, люди, которые живут в Германии в течение долгого времени, все хотят обрести здесь свой дом, — сказал президент. — Мы уже не первый раз сталкиваемся с провалом или неудачей верховенства закона, если так пойдёт дальше, то все, кто хочет жить в цивилизованном мире, просто в одночасье потеряем родину».
Отдельно Штайнмайер отметил роль США. Идея глобального и равного общества, которую на протяжении долгого времени так активно поддерживала американская администрация, постепенно начинает отходить на второй план, освобождая место националистическим тенденциям и личным интересам.
«США больше не используют стратегию, в которой необходимо всему цивилизованному миру действовать сообща, — убеждён немецкий лидер. — Сегодня мир всё больше и больше становится похож на арену, на которой каждый выживает, как может».
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