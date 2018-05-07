Деньги для бюджетников. Повышение МРОТ на Алтае пока обеспечено на полгода

Три с половиной миллиарда рублей добавили депутаты Заксобрания (АКЗС) в региональный бюджет 2018 года.

То есть, добавили, конечно, не они — федеральный центр выделил нам дополнительные средства, но изменения в главный финансовый документ края всё-таки принимает АКЗС. «Приход» и «расход» этих миллиардов оговаривался на апрельской сессии, состоявшейся в минувший четверг.

Всё зависит от федерации?

Главное в скорректированном бюджете: 2 миллиарда рублей на увеличение минимального размера оплаты труда с 1 мая с. г. и на выполнение декабрьского решения Конституционного Суда РФ по поводу начисления районного коэффициента на МРОТ (см. «АиФ-Алтай» , № 1-2, «Платите правильно!»).

По словам председателя АКЗС Александра Романенко, в бюджетной сфере региона получателями МРОТ являются более 60 тысяч человек — в здравоохранении, в образовании, в культуре и спорте, в дошкольном, дополнительном образовании и т. д. В каждом бюджетном учреждении был проведён анализ, расчёт затрат, необходимых для выполнения новых требований. Сформированная потребность региона была транслирована наверх, «в результате было достигнуто хорошее понимание, и федеральный бюджет откликнулся на наши предложения».

Однако общая потребность региона предварительно оценена в 4 млрд рублей, то есть сейчас «закрывается» проблема полугодия.

— Но на этом работа не прекращается. Мы будем изыскивать ресурсы у себя и продолжим запрашивать средства в федеральном бюджете. Это вполне логично, ведь эти вопросы поставлены федеральным же законодательством: решение по МРОТ — федеральный закон, решение Конституционного Суда — также федеральный уровень, — отметил спикер.

И всё-таки неизбежность…

Значит ли федеральная дотация на МРОТ и коэффициент, что в бюджетных учреждениях остановится перманентный процесс «оптимизации» штатов? Нет, не значит.

Напомним, недавно председатель краевого профсоюза работников образования Юрий Абдуллаев открыто заявил, что в их отрасли могут быть сокращены до полутора тысяч работников. Причём процесс запущен «по указке сверху», «срочно, бегом, по телефонному звонку» и «без экспертной оценки последствий для системы образования» (см. «АиФ-Алтай», № 15, «Зачем сокращать педагогов?»).

По словам Романенко, любой эффективный собственник, работодатель, хозяйственник всегда смотрит свои доходы, расходы и соизмеряет их: это обычное дело, которым нужно заниматься всегда. «Но, связывать его с увеличением МРОТ — „денег не будет, давайте всех увольнять“ — откровенная чушь и вредительство, подчеркнул он. — На региональном уровне такого никогда никто не говорил и говорить, я надеюсь, не будет».

По мнению главного парламентария края, профсоюзы, «прежде чем кричать „пожар!“ и разводить панику и неразбериху в обществе», должны были обратиться за разъяснением к краевым властям. На наш взгляд, кого-кого, а педагогический профсоюз сложно упрекнуть в нежелании идти на диалог с краевыми властями, но, видимо, понимание диалога у всех разное…

К слову сказать, депутаты фракции большинства в АКЗС (вскоре после «плача Абдуллаева», — ред.) решили взять под контроль кадровую оптимизацию в бюджетной сфере. При этом руководитель фракции Сергей Приб отметил, что работа по оптимизации расходов во всех бюджетных направлениях носит систематический характер: «В рамках этой деятельности на региональном и муниципальном уровне создаются различные рабочие группы, и депутаты будут включены в их работу на постоянной основе. Решение по каждому учреждению будет приниматься индивидуально».

Кстати

Дополнительные средства также выделены:

•765 млн руб. — на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги»;

•676 млн руб. — на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х до трёх лет в организациях дошкольного образования;

•243 млн руб. — на развитие материально-техни— ческой базы детских поликлиник;

•181 млн руб. — на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (от Фонда содействия реформированию ЖКХ).