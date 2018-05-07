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В детских садах Петрозаводска вводят курс финансовой грамотности
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В детских садах Петрозаводска вводят курс финансовой грамотности 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Главные темы дня в выпуске новостей на «Радио Дача Петрозаводск».
Уроки финансовой грамотности, почетный караул и День Радио.
В 17 детских садах Петрозаводска вводится пилотный курс финансовой грамотности для малышей. Специалисты расскажут детям, как зарабатывать и копить деньги, почему у товаров разные цены, откуда в семье появляются денежные знаки. Программа финансовой грамотности стартует в новом учебном году. Ранее такой работой были охвачены старшеклассники карельских школ.
Во время рейда ГИБДД на 15 км автодороги Петрозаводск–Лососинное автоинспекторы отстранили от управления 61-летнего водителя Renault Sandero. Пьяный пенсионер ехал на дачу, но не доехал. Теперь ему долго придется ходить пешком, сообщили в ГИБДД.
Студенты ПетрГУ заступили в круглосуточный почетный караул в честь Дня Победы. Участники акции планируют простоять в почетном карауле 60 часов, сообщили в профкоме госуниверситета Петрозаводска. Открылся караул 6 мая, а завершится возложением цветов 9 мая в 9:00. Каждые полчаса пара студентов сменяет предыдущую, продолжая караул. Таким образом молодежь показывает свою патриотическую позицию и уважение к воевавшим и к Победе.
День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с демонстрацией первого в мире радиоприемника. И сегодня это праздник работников всех отраслей связи. Мы поздравляем всех наших радиослушателей с Днем Радио.
По материалам: ptzgovorit.ru
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