В Москве пройдет фестиваль здоровья и безопасности РИСКАМ.NET

В период с 21 по 24 июня 2018 г. в парке «Сокольники» впервые пройдет Московский городской фестиваль здоровья и безопасности РИСКАМ.NET. Организаторы готовят четыре дня насыщенной программы для жителей города.

Особое внимание будет уделено молодежному блоку, планируется проведение таких мероприятий, как открытый диалог с работодателями для выпускников, встречи с экспертами крупных компаний, ярмарка вакансий, беседы о блогосфере, как новом инструменте контроля безопасности, коммуникативные тренинги и мастер-классы по лидерству, конкурс студенческих работ по охране труда, лекционная программа о том, что должен знать и уметь специалист по охране труда по тематикам медицины труда, СОУТ, СУОТ.

На площадке фестиваля проведут финал и церемонию награждения лауреатов конкурса «Московские мастера», ежегодно проводимого Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством города уже более 20 лет. Важно, что в конкурсе соревнуются не только профессионалы с большим стажем работы, но и молодые специалисты, студенты, для которых разработаны отдельные критерии оценки и введены специальные номинации.

Спортивные состязания для детей, корпоративный кубок по мини-футболу и волейболу, благотворительный забег, выступления профессиональных спортсменов — развитие культуры здорового образа жизни необходимо не только в профессиональной среде, но и в обществе в целом, уверены организаторы.

Управление рисками, ключевые формулы безопасности в образовательных учреждениях, эффективные форматы обучения по охране труда и промышленной безопасности, лучшие практики и опыт международных компаний, оказание первой помощи, цифровые технологии в сфере охраны труда — эти и другие темы будут обсуждаться в форматах дискуссий, мастер-классов, тренингов и открытых круглых столов; а летние вечера фестиваля украсит музыкальная и культурная программа.