Журнал Newsweek рассказал о победе России в Сирии 

Американские СМИ заявили, что Россия выиграла войну в Сирии. Материал опубликовал журнал Newsweek, сообщило ИА НСН.
В журнале Newsweek вышла статья под названием «Россия выиграла в Сирии. Бросит ли она теперь вызов США в Ливане?». По мнению издания, ВС РФ обеспечили победу правительственным войскам во главе с Башаром Асадом в сирийском конфликте.
В Ливане 6 мая впервые за девять лет состоялись парламентские выборы. Журналисты из США заявили, что российские власти также планируют использовать республику для усиления влияния в Средиземноморье и на Среднем Востоке.
Франция солидарна с Россией в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии, а о требовании безусловного ухода сирийского лидера Башара Асада «больше речь не идет», заявила посол Франции в России Сильви Берман.