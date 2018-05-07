Ещё
Журнал Newsweek рассказал о победе России в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журнал Newsweek рассказал о победе России в Сирии 

360tv.ru 1 час назад
Американские СМИ заявили, что Россия выиграла войну в Сирии. Материал опубликовал журнал Newsweek, сообщило ИА НСН.
В журнале Newsweek вышла статья под названием «Россия выиграла в Сирии. Бросит ли она теперь вызов США в Ливане?». По мнению издания, ВС РФ обеспечили победу правительственным войскам во главе с Башаром Асадом в сирийском конфликте.
В Ливане 6 мая впервые за девять лет состоялись парламентские выборы. Журналисты из США заявили, что российские власти также планируют использовать республику для усиления влияния в Средиземноморье и на Среднем Востоке.
Франция солидарна с Россией в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии, а о требовании безусловного ухода сирийского лидера Башара Асада «больше речь не идет», заявила посол Франции в России Сильви Берман.
360tv.ru: последние новости
МЧС не выявило превышения радиационного фона на полигоне «Ядрово» Четыре БТР и арсенал оружия нашли у самарского адвоката Таиланд оправдал обвиненную в хранении наркотиков россиянку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина359
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев156
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели268
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»158
Путин назвал цель своей жизни310
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение