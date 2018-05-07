Журнал Newsweek рассказал о победе России в Сирии

В журнале Newsweek вышла статья под названием «Россия выиграла в Сирии. Бросит ли она теперь вызов США Ливане ?». По мнению издания, ВС РФ обеспечили победу правительственным войскам во главе с Башаром Асадом в сирийском конфликте.

В Ливане 6 мая впервые за девять лет состоялись парламентские выборы. Журналисты из США заявили, что российские власти также планируют использовать республику для усиления влияния в Средиземноморье и на Среднем Востоке.